La CNC denuncia que más del 90% de las empresas no pueden acceder a la revisión de precios de obra pública

“La revisión de precios de contratos públicos de obra no ha funcionado”. Son palabras de Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Una de las razones es que su aplicación es reducida. “Más del 90% de las empresas no se someten a los reales decretos, y no se aplica al 80% de las obras”, añade.

Además, el Ministerio de Hacienda está estudiando que no se apliquen los RD a obras de menos de doce meses. “Estamos viendo retrasos en las obras y ralentización en las obras. O se reequilibra o no van a salir las cuentas”, reclama Fernández Alén.

Conviene recordar que el 99,8% de las empresas son pymes, que son las que más están sufriendo. Y que hay determinadas CCAA que no se han adherido. “Se está primando aquellas obras que se han ralentizado a la espera de que los precios bajasen, y perjudica a aquellas que cumplieron con los plazos”, indica el presidente de la CNC.

Diez medidas

La patronal de la construcción de las firmas no cotizadas solicita un tercer real decreto-ley ante la que considera como “decepcionante aplicación” de los anteriores RD-ley de revisión de precios. De no ser así, provocará “una oleada de cierres de constructoras”. Y todo porque el RD-ley 3/2022, y su modificación en el RD-ley 6/2022 limitan su aplicación a determinadas tipologías y tamaños de obras.

En concreto, CNC plantea que este tercer RD-ley tenga hasta diez medidas. Por ejemplo, que incluya las obras que arrancaron en 2021, sobre todo a las pymes. Asimismo, deberían incluirse aquellas obras que hayan estado en ejecución durante 2021, y cuya certificación final por parte del órgano de contratación haya sido anterior a la entrada en vigor del RD-ley 3/2022.

A la par, la patronal pide rebajar el umbral desde el 5% hasta el 2%, como máximo. De esta manera, un mayor número de obras diferentes podrían acogerse a la revisión excepcional de precios, e introducir en el cálculo más materiales.

Respecto a los materiales, la energía representa el 30% del coste total. Para compensar este “desorbitado incremento”, la CNC propone incluirlo en las fórmulas polinómicas de revisión. Y sugiere dos maneras: complementando con fondos específicos según los contratos y tipos de obra; o bien, aplicando medidas adicionales reflejando el peso que ésta tiene en las obras.

La CNC también urge eliminar el valor máximo de compensación del 20% sobre el precio de adjudicación del contrato y a tomar en consideración el límite del 50%. Y aplicar el silencio administrativo positivo ante la ausencia de un plazo de respuesta por el órgano de contratación. Por último, que las corporaciones locales queden vinculadas por la decisión que tomen las correspondientes CCAA en su ámbito de competencia.

