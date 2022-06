El consejo de administración de Metrovacesa rechaza la OPA de FCC por tener un precio inadecuado

El consejo de administración de Metrovacesa ha rechazado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por FCC. Así lo ha hecho saber a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La intención de la firma a los mandos de Carlos Slim era alcanzar una participación del 29% en el capital de la promotora inmobiliaria. El rechazo es porque considera que el precio ofertado de 7,2 euros no es el adecuado.

De esta manera, ninguno de los consejeros titulares de acciones de Metrovacesa aceptará la oferta. Eso sí, cada accionista decidirá si acude o no a la OPA, cuyo plazo de aceptación concluye el próximo 14 de junio.

Los miembros del consejo se basan en los informes que le encargaron hacer a BofA Securities para analizar la operación desde un punto de vista financiero. Y concluyen en una opinión desfavorable de la oferta: "No recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Metrovacesa".

Opiniones en contra

Esta opinión se encuentra alineada con la de otros analistas, como los de Banco Sabadell, que hace unas semanas recomendaban no aceptar la oferta, al creer que el precio era bajo: "No nos preocupa que no llegue mejora (de precio), porque estimamos que Metrovacesa puede pagar 680 millones de euros en dividendos en los próximos cuatro años, lo que equivale al 57% de la capitalización, por lo que estamos cómodos con el perfil de generación de caja de la compañía en solitario".

Entre los accionistas con presencia en el consejo están Santander y BBVA, el primero con el 49% de las acciones y el segundo con el 21% del total, que tampoco acudirán a la oferta, según han confirmado tras una reunión del consejo de administración de este lunes.

En concreto, Mariano Olmeda, Francisco Javier García-Carranza, Carlos Manzano y Ana Bolado Valle, consejeros dominicales en representación de Grupo Santander, y Enrique Migoya y Cesáreo Rey-Baltar, del Grupo BBVA, han manifestado esta decisión. Entre ambas entidades ya suman un 70% de las acciones, por lo que todo el resto de accionistas tendrían que aceptar la oferta para alcanzar el objetivo marcado por FCC.

El consejo de administración de la promotora ha precisado también en el comunicado remitido al mercado que esta OPA "no responde a ninguna iniciativa estratégica de Metrovacesa, ni ha sido solicitada ni buscada en modo alguno por el consejo de administración".

La actitud de FCC

FCC Inmobiliaria, la filial a través de la cual la compañía lanzó la oferta, señalaba en el folleto de la OPA que no renunciará a estar presente en el órgano de administración de Metrovacesa una vez culmine la OPA. Eso después de que la constructora controlada por el magnate mexicano Carlos Slim no haya descartado ejercer, de forma individual o con otros accionistas, el derecho de representación proporcional.

En cualquier caso, la compañía aseguraba que no tiene planes para promover cambios en la estructura, composición y funcionamiento de los órganos de administración, dirección y control de Metrovacesa. Es decir que, inicialmente, no tiene intención de proponer o solicitar la designación de representantes en su consejo de administración.

Igualmente, al tratarse de una participación inferior al 30%, FCC considera esta operación como una oportunidad de inversión, sin tener capacidad para realizar cambios en las actividades, objetivos, actuaciones y estrategia de Metrovacesa.

En este sentido, tampoco tiene planes de promover o proponer modificaciones de su política de dividendos, en el sentido de repartir, al menos, el 80% de la generación de flujo de caja libre en cada año.

FCC defiende en el folleto que el objetivo de esta transacción es "consolidar un grupo inmobiliario sólido y de gran dimensión, con mayor eficiencia de gestión derivada de las sinergias operativas y financieras que permiten aprovechar las oportunidades de crecimiento del sector". A la par, la firma pretende diversificar el riesgo y la presencia de FCC Inmobiliaria en la geografía española.

