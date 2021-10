Cintra, filial de Ferrovial, presenta una oferta por la india IRB de 364 millones

Cintra, la filial de Ferrovial, ha presentado una oferta para la posible adquisición de un máximo del 24,90% del capital de la sociedad cotizada india IRB Infrastructure Developers Ltd. Así lo ha comunicado la compañía presidida por Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición se efectuaría a través de una ampliación de capital preferente. El importe de la inversión ascendería a un máximo de 364,64 millones de euros. El tipo de cambio que se va a tener en cuenta es el de un euro equivalente a 87,216 rupias.

Según el comunicado remitido a la CNMV, el cierre de la operación está sujeto a una serie de requisitos. Uno de ellos es que Cintra, IRB Infrastructure Developers Ltd. y el accionista mayoritario, Virendra D. Mhaiskar (su familia y su sociedad holding), lleguen a un acuerdo definitivo sobre la transacción.

Otro, que la junta de accionistas de IRB Infrastructure Developers Ltd. apruebe la ampliación de capital preferente. Y, un tercero, que hace referencia a que se obtengan las correspondientes aprobaciones administrativas y de las entidades financiadoras.

En caso de que la transacción se complete, una participación máxima del 24,90% no otorgará a Cintra derechos de control sobre IRB Infrastructure Developers Ltd. Virendra D. Mhaiskar (su familia y su sociedad holding) continuará siendo el accionista mayoritario de IRB Infrastructure Developers Ltd. y seguirá controlando la gestión de la sociedad.

IRB Infrastructure Developers es uno de los líderes sectoriales del mercado indio. Gestiona 23 proyectos y alrededor de 2.000 kilómetros de autopistas. El cierre final de la operación se estima para el primer trimestre de 2022.

Sigue los temas que te interesan