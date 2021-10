El dueño de Capital Energy, único interesado en Duro Felguera, ofrece cinco millones y proyectos eólicos

El rescate de Duro Felguera se complica por momentos. Al cierre de este artículo la única oferta formal (aunque no vinculante) que la asturiana tiene sobre la mesa es la del dueño de Capital Energy, Jesús Martín Buezas, una propuesta que ya ha sido rechazada en varias ocasiones por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Gobierno.

Las informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que esta propuesta de Jesús Martín Buezas, realizada a título personal, solo ofrece cinco millones de euros en capital, además de una serie de proyectos eólicos que no cuentan con autorizaciones administrativas, actualmente en trámite.

Capital Energy solicitó durante 2020 la admisión a trámite de las autorizaciones administrativas de 114 proyectos, correspondientes a un total de 5.967 megavatios (MW), 5.493 MW eólicos y 474 MW fotovoltaicos.

El interés de Martín Buezas es antiguo y data de diciembre del año pasado, aunque ha sido la única propuesta que se ha mantenido en el tiempo que ha pasado entre la solicitud del rescate de la SEPI y la concesión de los primeros 40 millones de estas ayudas.

Una propuesta que no gusta a la SEPI que la considera insuficiente ya que solo ofrece proyectos eólicos de escasa rentabilidad y en una situación compleja desde el punto de vista de autorizaciones medioambientales. El gran objetivo de Martín Buezas es fusionar Duro Felguera con Capital Energy y crear una gran empresa de infraestructuras.

Sin más interesados

La SEPI considera que para entrar en Duro Felguera como socio industrial se necesita algo más de capital. El plan que aprobó la entidad pública para liberar el rescate incluía una refinanciación y la entrada de un industrial con 30 millones de euros, muy lejos de lo que propone Martín Buezas.

Al negociar la última prórroga para recibir los próximos 80 millones de euros del rescate, la SEPI volvió a negarse a aprobar la entrada del dueño de Capital Energy, pese a contar con el aval del equipo de CEO Jaime Argüelles. Al mismo tiempo, pidió la búsqueda urgente de otras alternativas.

El problema es que estas alternativas no existen, a pesar de lo que ha dicho Argüelles a su plantilla. "El proceso está ya bastante avanzado y existen varios acuerdos de confidencialidad (NDAs) firmados. Los interesados están estudiando su posible inversión. La compañía está inmersa en el proceso para poder hacer una selección y una toma de decisión óptima", dijo en una reciente carta enviada a sus trabajadores.

No hay interesados, hay solo uno, que además es rechazado por el Gobierno. Una situación que complica aún más el rescate de Duro Felguera. Como ya contó este periódico los bancos se han plantado después de estar a punto de firmar el term sheet de la refinanciación de la deuda y tras constatar que la SEPI frenara la entrada -hasta finales de noviembre- de los 80 millones por segunda vez en menos de seis meses.

La banca duda porque la SEPI no apoya plan de nuevo CEO Jaime Argüelles, algo que se ha confirmado tras la solicitud de más tiempo para poder cumplir con las condiciones, entre las que se encuentra precisamente tener la firma del term sheet. La banca ya no quiere firmar sin el dinero de la SEPI y la SEPI no quiere dar el dinero si no hay apoyo de la banca.

Caída de contratación

En este sentido, las fuentes consultadas indican que las soluciones se agotan para Duro Felguera. En primer lugar, no parece que se presente una segunda oferta en el breve plazo, lo que obligaría a tener que prescindir de un inversor industrial.

El problema es que si la SEPI cede y acepta el nuevo plan sin los 40 millones de Fortress (que ya fue rechazado hace unas semanas) y da el plácet para que no haya inversor hasta el 2022, la compañía corre el riesgo de gastar los 80 millones de la segunda parte del rescate, sin contratos y sin poner en marcha un plan industrial de la mano de un nuevo socio.

Las cuentas del primer semestre reflejan que la compañía registró unos ingresos de 40 millones, un retroceso del 43% frente a los 70 millones de igual periodo del año anterior.

Aunque donde realmente se refleja el deterioro de Duro Felguera es en la contratación que llegó apenas a 22 millones de euros, una caída del 58% respecto de los 52 millones de hace un año. Esto demuestra que la compañía no está activa y que no están entrando nuevos proyectos, la llave que permitiría asegurar la supervivencia en el mediano plazo.

Mientras, Duro Felguera sigue su huida hacia adelante. Para intentar convencer a la banca y a la SEPI se ha anunciado la inversión de seis millones de euros del Gobierno asturiano en la compañía. Un montante comprometido hace seis meses y que no se había confirmado anunciado hasta ahora.

Entrada del Principado

Según el Principado la aportación se sustanciará "bien mediante la participación en el capital social, bien a través de la concesión de préstamos participativos o mediante cualquiera de los instrumentos previstos en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas".

"En todo caso, la ayuda se articulará de manera coordinada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y se hará efectiva antes de finalizar el año", dicen. Es decir, no se aclara la fórmula de entrada, solo que se entregarán si entra la SEPI.

