La SEPI descarta la oferta del dueño de Capital Energy por Duro Felguera y Argüelles busca nuevos inversores

Llueve sobre mojado para Duro Felguera. Pese a que la ingeniería asturiana cerró su acuerdo de refinanciación con la banca hace algunas semanas y recibió ya los primeros 40 millones de la SEPI para comenzar a enmendar el rumbo, sigue sin llegar el esperado socio industrial que terminaría por completar la reestructuración de la compañía.

Las últimas noticias confirmadas por Invertia indican que fue la propia SEPI la que desestimó hace unos días la oferta preliminar del dueño de Capital Energy, Jesús Martín Buezas. Una decisión que se tomó a sabiendas de que ha sido la única propuesta en firme que se ha presentado en los últimos meses.

Las fuentes consultadas por este diario indican que la propuesta de Martín Buezas no incluía la entrada de capital fresco y solo ofreció contratos muy a largo plazo que no estaban directamente relacionados con los sectores en los que Duro Felguera tiene más experiencia.

Con el rechazo a Capital Energy, el nuevo CEO, Jaime Argüelles ha mandatado a Alantra para que reactive el contacto con todos los empresarios que en algún momento manifestaron su interés por entrar en Duro Felguera.

De esta manera, Alantra ha enviado cartas a estos inversores. La idea de estos movimientos es que Argüelles pueda conocer de primera mano las intenciones que estas firmas puedan tener todavía con respecto a Duro Felguera.

Posibles interesados

Recordemos que, además del dueño de Capital Energy, en algún momento se interesaron por Duro Felguera empresas como TSK, Ultramar Energy, Blas Herrero y un grupo chino, aunque ninguna de estas propuestas pasó de ser una mera declaración de intenciones no vinculante.

En cualquier caso, el primer impacto si es que no llega un inversor será el cambio en las condiciones de la SEPI. En su rescate, la sociedad pública prometió que aportaría 70 millones en un préstamo participativo, 20 millones de un préstamo ordinario subvencionado y 30 millones de ampliación de capital.

No obstante, la SEPI dejó claro que estos últimos 30 millones estarían supeditados a la entrada de un socio industrial que gestionase la compañía. De esta manera, si no hay socio antes de que finalice el mes de junio, este montante se sumará al préstamo y la sociedad pública no será accionista de Duro Felguera.

Una situación compleja para la ingeniería, pese a que hace una semana recibió los primeros 40 millones de euros del rescate, tras firmar su acuerdo con la banca. La compañía ha logrado liquidez para el día a día, pero su situación no es buena ya que desde hace meses no tiene nuevos contratos ni entran proyectos.

Las fuentes con las que ha hablado este diario indican que si no entra un socio industrial que capitalice el rescate de la SEPI en los próximos meses, la empresa tendrá graves problemas e incluso se podría ver abocada a comenzar a vender activos, realizar recortes de plantilla y ajustar costes operativos.

Problemas financieros

Duro Felguera perdió 171,7 millones de euros durante el año 2020, según las cuentas no auditadas remitidas a la CNMV hace unas semanas. La empresa asturiana aumentó aún más su desequilibrio financiero tras perder 124 millones hasta el pasado mes de septiembre.

La Covid-19 volvió a ser la justificación de la compañía para estas abultadas pérdidas que la dejan al borde del concurso de acreedores. Los datos remitidos al regulador indican que la facturación cayó a más de la mitad, desde los 392,9 millones hasta los 143,9 millones de 2020.

A falta de conocer los datos del primer trimestre -que previsiblemente tampoco serán buenos-, estas cifras son la puntilla para una situación financiera que lleva al precipicio, con un patrimonio y fondo de maniobra negativo y en una situación de quiebra técnica.