Armengol no cree que la entrada de BPCE en Sabadell les blinde ante nuevas opas

Armengol dijo que tendrían "admiración y respeto" si Hernández de Cos fuera presidente del BCE, implicando que su nombramiento sería bien recibido por la banca española por su conocimiento del sistema financiero.

Sabadell obtuvo 1.376 millones de euros en nueve meses, un 1% menos, y aprobó un dividendo en efectivo de 325 millones, datos que refuerzan su foco en crecimiento orgánico y en mejorar rentabilidad antes que en compras inorgánicas.

Ambas entidades han señalado que la alianza se centrará en España para explorar crédito al consumo, leasing de bienes de equipo, banca corporativa y de inversión, y colaboración para clientes que operen entre ambos países.

La entrada de BPCE provocará una recomposición del consejo porque actualmente está completo por estatutos, y lo más probable es que algún consejero sea reemplazado para acomodar al representante solicitado por BPCE.

¿Qué consecuencias ha tenido la entrada de BPCE para la estructura del consejo de administración de Sabadell?

Armengol considera que, pese a que BPCE es accionista a largo plazo y alineado con la dirección, esa participación no cambia la vulnerabilidad legal ni el interés de posibles oferentes por Sabadell. Además señaló que la alianza está enfocada al negocio conjunto, no a crear un escudo antiopa.

¿Por qué Marc Armengol dice que la entrada de BPCE en Banco Sabadell no les blinda ante nuevas opas?

La entidad descarta por el momento compras e insiste en su estrategia de crecimiento orgánico, mientras observa una menor demanda de nuevas hipotecas por la falta de oferta inmobiliaria.

Sabadell obtuvo un beneficio neto de 1.376 millones de euros hasta septiembre, un 1% menos, y anunció un nuevo dividendo en efectivo de 325 millones.

La alianza con BPCE se centrará principalmente en el negocio en España, aunque permitirá explorar sinergias internacionales y una eventual colaboración con Novo Banco en Portugal.

El CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, opina que la entrada de la entidad francesa BPCE con hasta un 9,9% no blinda al banco ante posibles nuevas opas.

Aunque parece que la entrada amistosa del segundo mayor banco francés en Banco Sabadell, BPCE, con un 7% ampliable a un 9,9%, fortalece el núcleo duro de accionistas del banco vallesano y le blinda ante nuevas opas tras la fallida del BBVA el año pasado, el propio consejero delegado del grupo, Marc Armengol, cree que no tiene por qué ser así.

“BPCE se configura como un accionista de largo plazo y alineado con el management del banco. Nos abre a colaboraciones”, pero “no creo que la entrada de BPCE nos blinde ante una opa”, ha reconocido el CEO en la presentación de resultados del tercer trimestre.

Banco Sabadell ha cerrado septiembre con un beneficio neto acumulado en nueve meses de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, y ha anunciado un nuevo dividendo en efectivo de 325 millones, a razón de 7 céntimos por acción.

Armengol ha detallado que la alianza con BPCE es “eminentemente para el negocio en España”, donde pretenden explorar actividades como crédito al consumo, leasing de bienes de equipo o banca corporativa y de inversión.

Con todo, ha abierto la puerta a que “su presencia internacional nos va a permitir a nosotros ser un socio preferente para los clientes de BPCE que quieran venir a España, y al revés, ellos ser un socio preferente para nosotros cuando nuestros clientes quieran ir al resto del mundo, ya que podremos apalancarnos en las capacidades de BPCE”.

De hecho, aunque aún no han abierto las conversaciones sobre una posible colaboración con el portugués Novo Banco, que BPCE controla desde esta primavera, el CEO del Sabadell ha reconocido que “es posible que tengamos conversaciones para explorar algo conjuntamente, para clientes españoles que operan en Portugal y viceversa”. Si bien ha recordado que Banco Sabadell ya dispone de una sucursal en Lisboa, Portugal, orientada a la banca de empresas.

La entrada del gigante galo también conllevará una recomposición del consejo de administración del Sabadell, que en estos momentos está al completo por estatutos. Por eso, “lo más probable es el reemplazo por algún consejero que termine su ciclo”, de cara a que el consejero solicitado por BPCE tome asiento en el banco catalán.

Respecto a otras operaciones inorgánicas, en especial sobre los rumores que acercan constantemente a Banco Sabadell y Unicaja, Armengol ha defendido que “nosotros estamos centrados en nuestro proyecto de crecimiento orgánico, con el que estamos muy satisfechos”.

Y ha descartado, por ahora, operaciones de compra o alianzas corporativas en nichos de negocio concretos como crédito al consumo, pagos o activos alternativos: “No estamos mirando nada en concreto. Nos guía nuestra vocación de dar la mejor propuesta de valor para nuestros clientes, no el apetito inorgánico”.

Pese al estancamiento en los beneficios, Armengol ha reiterado que la entidad está en línea para alcanzar el objetivo de rentabilidad (RoTE) recurrente del 14,5% a cierre de año, desde el 14,2% actual, así como el 16% en 2027. En el tercer trimestre, además, su ratio de capital CET1 fully-loaded se ha elevado ligeramente del 13,11% al 13,12%.

En el negocio de hipotecas, desde Sabadell están notando una desaceleración en la concesión de nuevas hipotecas, porque “falta oferta y hay menos operaciones de compraventa”, pero, no obstante, prevén que el stock de crédito hipotecario crezca.

“La demanda de crédito hipotecario ha aguantado algo más porque algunos clientes que antes compraban sin financiación, ahora sí la necesitan. Pero hay menos operaciones de compraventa y, por tanto, menos demanda de hipotecas”, ha puesto en contexto el CEO.

Armengol también ha reaccionado al anuncio de Christine Lagarde de que dejará la presidencia del BCE antes de tiempo, el 7 de febrero, con el español Pablo Hernández de Cos como máximo favorito al sillón. “Estaríamos encantados si fuera él, tiene toda nuestra admiración y respeto”, ha aseverado el consejero delegado del Sabadell.