N26 triplica su plantilla de Madrid en un año, hasta los 150 empleados, y espera crecer con la cuenta europea de inversión

N26 valora positivamente la futura cuenta europea de inversión (Caife) por la equiparación fiscal de los ETF, aunque critica la limitación para diversificar fuera del mercado europeo y la falta de tope a las comisiones.

El neobanco registra incrementos del 145% en sus activos bajo gestión en el último año y planea profundizar en su negocio de créditos personales tras sus recientes lanzamientos en datos móviles y fondos monetarios.

La sede madrileña refuerza áreas clave como riesgos y prevención de blanqueo, además de acoger directivas globales como Nathalie Picquot, nueva responsable de Crecimiento y Marketing del grupo procedente de Santander.

N26 prevé cerrar 2026 con 150 empleados en su sede de Madrid, lo que supone triplicar su plantilla en la capital en solo un año y alcanzar las 550 personas en España sumando su hub de Barcelona.

El neobanco germano N26 triplica su posición en Madrid en apenas un año. La entidad, que en marzo ha abierto su nueva sede en la capital en la calle Don Ramón de la Cruz, ha pasado de los 50 trabajadores con los que cerró 2025 en sus oficinas madrileñas a los 138 con los que cuenta ahora.

Y su previsión es terminar el 2026 con 150 empleados en Madrid. Lo que supondrá multiplicar por tres en doce meses y reforzar áreas como riesgos financieros y no financieros, conocimiento del cliente (KYC, en inglés), prevención y blanqueo de capitales, compliance u outsourcing, tal y como avanza en conversación con este periódico Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal.

Mientras, el neobanco alemán mantiene estable su hub de Barcelona con unas 400 personas desde hace años, por lo que su posición en España se ampliaría hasta las 550 personas. Y con previsión de seguir creciendo aún más, sobre todo en Madrid, donde las nuevas instalaciones les ofrecen capacidad para ello.

La sede de Madrid también gana en relevancia a nivel europeo porque desde aquí, y no desde Alemania, opera uno de sus últimos fichajes para el grupo, Nathalie Picquot, directora de Crecimiento y Marketing que ha llegado desde el Santander este octubre. Con su incorporación, se pretende avanzar hacia una nueva etapa marcada por la consolidación de su negocio y la evolución de su marca.

Antes de incorporarse a Santander en 2021, fue directora general de Twitter para España y Portugal y desarrolló buena parte de su carrera en Google, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad durante más de una década.

Cifras clave

Aunque desde N26 no trasladan cifras absolutas de negocio en España, sus datos relativos dejan entrever su buena marcha. Sus activos bajo gestión han crecido un 145% en el último año, y el número de clientes que invierten ha aumentado un 53% en el mismo periodo.

En 2025, la clase de activos más popular fueron los ETF. El 55% de los clientes los tenía en su cartera. Mientras que el número de clientes que operaron con criptoactivos aumentó un 67%.

Su producto de fondos activos de inversión también ha tenido mucho éxito al ofrecer a sus clientes la experiencia en inversión global y gestión de activos de BlackRock, con tres fondos multiactivos con diferentes niveles de riesgo. En este sentido, el número de clientes que tiene fondos activos de inversión en su cartera ha aumentado un 109%.

"Antes de la pandemia, los neobancos no existían o no tenían licencias bancarias completas. Y hemos llegado a un punto en el que nos reconoce todo el mundo. Estamos en los foros, tenemos millones de cuentas abiertas, nos utilizan para determinados actos cotidianos… El siguiente paso es ganar relevancia en el día a día de los clientes y que nos utilicen cada vez más. Se están dando las circunstancias que se tenían que dar a su debido tiempo, poniendo en valor que ofrecemos más servicios con menores costes que la banca tradicional. El volumen se irá ganando poco a poco con el tiempo", confía Díez Tubet sobre el futuro del sector.

Preguntado por la dura competencia local de Revolut y Trade Republic y la próxima apertura de Monzo, asegura que "no es cuestión de llegar primero a ningún punto o ser el más grande, sino de crecer de forma sostenida y rentable en el tiempo como estamos haciendo". "Estamos cómodos así. Hay que ir capturando al cliente insatisfecho de la gran banca", remarca.

Tras haber lanzado en los últimos meses un paquete de datos móviles y eSIM 5G con Orange y un fondo monetario flexible con Fidelity, los cuales han tenido buena acogida, entre los próximos pasos de N26 en España está el seguir profundizando en su línea de negocio de créditos personales con nuevos productos y servicios. Las hipotecas, si bien su director general no las descarta, sí emplaza y condiciona su análisis a un futuro más lejano.

Cuenta europea de inversión

Otro de los productos sobre los que están muy atentos desde N26 para crecer es la nueva cuenta europea de inversión Financia Europa (Caife), pendiente de convalidación en la Diputación Permanente.

Su responsable valora como "muy positiva" la iniciativa del Gobierno, que traslada a suelo local el proyecto de la Comisión Europea para que el ahorrador ponga el dinero en inversiones productivas y lo saque de cuentas y depósitos con bajas remuneraciones. "Europa necesita financiación y el ahorrador rentabilizar su ahorro".

Y, además, se congratula de que hayan equiparado fiscalmente dentro de ella a los ETF y a los fondos tradicionales, puesto que los fondos cotizados de bajo coste (ETF, en inglés) son el producto estrella de los neobancos y bancos digitales y uno de sus grandes reclamos.

Sin embargo, no le gustan de la Caife varios aspectos. "No hay límites máximos para las comisiones, y puede ser un hándicap si las grandes entidades cargan de costes o dobles comisiones a los clientes por la cuenta y los fondos subyacentes". Tampoco entiende la "limitación a la libertad del inversor en cuanto a operativa y estilos de inversión", dado que sólo se puede tener una cuenta y el dinero moverlo sólo una vez al año.

Pero, sobre todo, le chirría la obligatoriedad de enfocar el producto en la bolsa europea. "Dar casi todo el peso a las acciones europeas contradice los principios de construcción de carteras por diversificación de activos con un asesoramiento o gestión discrecional de calidad".

En su opinión, "si las empresas cotizadas europeas quieren inversión, tienen que lograrla por méritos propios, con un buen binomio rentabilidad-riesgo. Tratar de mezclar el ahorrar más con inversión productiva con financiar a Europa son conceptos contradictorios hoy. Este es el desafío", advierte Díez Tubet. Con todo, se muestra expectante a nivel comercial con la cuenta europea de inversión.