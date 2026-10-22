Bankinter gana 901 millones de euros hasta septiembre, un 11% más, con un alza del 12,9% en las comisiones netas

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LO ESENCIAL Las claves Bankinter obtuvo un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 11% respecto al año anterior. El margen de intereses creció un 5,7% hasta los 1.762 millones de euros, mientras que las comisiones netas aumentaron un 12,9% alcanzando los 651 millones. La entidad redujo su tasa de morosidad al 1,84% y elevó su rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) hasta el 20,4%. El negocio internacional impulsó los resultados, con incrementos del beneficio antes de impuestos del 13% en Portugal (178 millones) y del 21% en Irlanda (41 millones). Preguntas ¿Por qué ha aumentado el beneficio de Bankinter hasta 901 millones en los nueve primeros meses de 2026? Porque crecieron los ingresos por intereses y comisiones mientras los costes subieron menos; el resultado antes de impuestos subió a 1.267 millones, un 10,8% más. ¿Qué ha impulsado el alza del 12,9% en las comisiones netas de Bankinter? La gestión de activos, la intermediación bursátil y el negocio transaccional, además de ingresos extraordinarios por inversión alternativa registrados en el segundo trimestre. ¿Qué efectos tiene la bajada de la morosidad al 1,84% para Bankinter y sus clientes? Ya ha reducido el riesgo crediticio y reforzado la cobertura, que quedó en 66,8%, mejorando la solvencia y posibilitando mayor capacidad de concesión de crédito. ¿Cómo se distribuye el resultado de Bankinter por mercados entre enero y septiembre de 2026? España aportó un beneficio antes de impuestos de 1.050 millones (+10%), Portugal 178 millones (+13%) e Irlanda 41 millones (+21%). ¿Qué indicadores muestran la rentabilidad y la solvencia de Bankinter a septiembre de 2026? El ROE fue del 19,2% y el ROTE del 20,4%, la ratio CET1 subió al 13,2% y la eficiencia se situó en el 34,8%.

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

La entidad elevó sus ingresos tanto por intereses como por comisiones, con un crecimiento de los costes inferior al de la facturación, según ha informado este jueves.

El resultado antes de impuestos alcanzó los 1.267 millones, un 10,8% más.

El margen de intereses se situó en 1.762 millones de euros, un 5,7% por encima del registrado entre enero y septiembre de 2025. El banco atribuye esta evolución al aumento de los volúmenes de negocio y a la gestión de los diferenciales.

Las comisiones netas crecieron a un ritmo superior, del 12,9%, hasta los 651 millones de euros.

Margen bruto

A este avance contribuyeron la gestión de activos, la intermediación bursátil y el negocio transaccional, además de los ingresos extraordinarios de la actividad de inversión alternativa contabilizados en el segundo trimestre.

Con ello, el margen bruto, que recoge el conjunto de los ingresos, aumentó un 6,5%, hasta los 2.397 millones de euros. Los costes operativos crecieron un 2,3%, hasta los 833,9 millones, y el margen de explotación antes de provisiones alcanzó los 1.563,6 millones, un 8,8% más.

Por su parte, la morosidad descendió al 1,84%, 21 puntos básicos menos que un año antes, con una cobertura del 66,8%. La ratio de capital CET1 se elevó al 13,2%, frente al mínimo regulatorio del 8,6% exigido a la entidad.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó en el 19,2%, mientras que la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) alcanzó el 20,4%. La ratio de eficiencia cerró septiembre en el 34,8%.

Por mercados, el negocio de España obtuvo un beneficio antes de impuestos de 1.050 millones de euros, un 10% más. La cartera crediticia aumentó un 3%, hasta los 69.000 millones, mientras que el patrimonio de clientes creció un 9%, hasta los 238.000 millones.

Portugal elevó su resultado antes de impuestos un 13%, hasta los 178 millones de euros. La inversión crediticia avanzó un 9%, hasta los 12.000 millones, y el patrimonio gestionado de clientes aumentó un 18%, hasta los 21.000 millones.

En Irlanda, el beneficio antes de impuestos alcanzó los 41 millones de euros, un 21% más. El volumen de negocio con clientes creció un 26%, hasta los 5.600 millones, impulsado principalmente por la inversión crediticia, que aumentó un 23,4%.