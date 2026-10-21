ING incorpora Bizum Pay en España para pagar con el móvil en comercios físicos

ING se suma a entidades como CaixaBank, BBVA o Sabadell, mientras Santander, Kutxabank o Revolut analizan aún su adhesión.

El pago en establecimientos se irá desplegando progresivamente en comercios que acepten tecnología contactless.

El servicio no tiene coste adicional y requiere activar Bizum, descargar la app de Bizum Pay y completar el proceso desde la aplicación de ING.

ING se incorpora a la lista de entidades que permiten a sus clientes pagar con Bizum Pay en comercios físicos desde dispositivos Android e iOS.

ING se suma a lista de bancos que ya permiten en España a los usuarios pagar en comercios físicos con Bizum Pay desde su móvil "de forma rápida, sencilla y segura".

Disponible para dispositivos Android e iOS, Bizum Pay amplía las posibilidades de uso de Bizum más allá de los envíos de dinero y las compras online. Para comenzar a utilizarlo, los clientes deben tener Bizum activo, descargar la aplicación Bizum Pay y completar el proceso de activación desde la app de ING.

El servicio no tiene coste adicional. La aceptación en comercios se irá ampliando progresivamente en establecimientos que permitan pagos contactless.

"Europa no necesita reinventar los pagos, sino dar escala a las soluciones que ya funcionan. Bizum es uno de los mejores ejemplos de innovación europea y demuestra que podemos construir herramientas sencillas, eficientes y relevantes para millones de clientes. Con Bizum Pay damos un paso más en esa dirección", ha señalado Javier Montes, Director General de Banca para particulares de ING España.

Los otros bancos que también permiten usar Bizum Pay en comercios físicos son CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter, Abanca e Ibercaja.

Por el contrario, aún faltan por unirse Santander, Kutxabank, Cajamar, Deutsche Bank o neobancos como Revolut, Trade Republic o N26. Todos ellos analizan su adhesión para los próximos meses.