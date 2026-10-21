BBVA y el Grupo BEI movilizan 1.300 millones de financiación para apoyar a las pymes y 'midcaps' en España

El crédito se enfocarán especialmente en regiones de cohesión y más de 200 millones se destinarán a proyectos verdes o de sostenibilidad.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha invertido 259 millones de euros en dos operaciones de titulización sintética (SRT, por sus siglas en inglés) de BBVA.

En este sentido, el vasco ha explicado que esta inversión permite a BBVA movilizar aproximadamente 1.300 millones de euros para facilitar el acceso a financiación principalmente de 'pymes' y emprendedores en España.

Especialmente en regiones consideradas de cohesión, donde la renta per cápita es inferior a la media de la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo, la operación también cuenta con una partida destinada a empresas de mediana capitalización ('midcaps').

En concreto, la operación, tal y como ha precisado la entidad presidida por Carlos Torres, contribuirá a satisfacer las necesidades de capital circulante, cubrir los déficits de liquidez y permitir a estas empresas llevar a cabo planes de inversión que, de otro modo, podrían retrasarse por el incremento de los tipos de interés. A su vez, más de 200 millones de euros se destinarán a financiar inversiones en proyectos verdes o de sostenibilidad.

"Las 'pymes' son la columna vertebral de la economía española. Operaciones como las firmadas entre el Grupo BEI y BBVA amplían las oportunidades de financiación, y las condiciones favorables que permiten a estas empresas crecer y ser más competitivas", ha subrayado la compañía.

En ambas titulizaciones sintéticas, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) asumirá las pérdidas del tramo intermedio (mezzanine) -de 122 y 138 millones de euros, respectivamente-, respaldado en parte por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Por su parte, BBVA mantendrá el riesgo de las pérdidas iniciales (tramo junior) y de las más seguras (tramo senior).

Asimismo, la primera titulización se estructura sobre una cartera de préstamos a 'pymes' y autónomos bajo modelo 'standardised', mientras que la segunda es sobre una cartera de 'leasing' a empresas y 'pymes' bajo el modelo IRB. Se trata de la primera titulización sintética de BBVA referenciada a operaciones de 'leasing'.