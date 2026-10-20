Banca March abrirá un centro de negocio en Portugal como sucursal de su nueva filial en Luxemburgo

Bajo la normativa UCITS, la entidad distribuirá sus productos de inversión desde Luxemburgo de forma más ágil y eficiente en toda la Unión Europea.

Luxemburgo actuará como la base operativa, jurídica y estratégica desde la que se articulará todo el crecimiento del grupo fuera de España.

El nuevo centro portugués operará como sucursal de la nueva filial del banco en Luxemburgo, la cual dispondrá de licencia bancaria propia desde el 1 de enero de 2027.

Banca March abrirá un centro de negocio en Lisboa (Portugal) a comienzos de 2027 como parte de su estrategia de expansión internacional.

Banca March ha decidido abrir un centro de negocio en Lisboa (Portugal) a comienzos de 2027, creando así una entidad en el país luso que será sucursal de la nueva filial de Luxemburgo, según ha anunciado en un comunicado.

"La filial de Luxemburgo nos permitirá, con un crecimiento orgánico y también mediante posibles integraciones, expandir a nuevos mercados y clientes un modelo de banca que combina solvencia, especialización y acompañamiento local", ha afirmado el presidente de Banca March Luxemburgo, José Manuel Arcenegui.

El banco balear opera en el Gran Ducado desde 2012, cuando comenzó operaciones con una sucursal. Desde el 1 de enero de 2027, dicha entidad contará con licencia bancaria propia, por lo que pasará a ser una filial, en lugar de una sucursal. Según Banca March, este cambio en el estatus legal supone un "hito estratégico" en la visión a largo plazo del banco.

Esta filial será la base de la internacionalización del banco y actuará como centro operativo, jurídico y estratégico desde el que se articulará todo el crecimiento de Banca March fuera de España. El primer paso en esta hoja de ruta es el nuevo centro de negocio de Portugal.

Esta estructura "impulsa de manera exponencial" la capacidad de desarrollo de producto y distribución internacional, ya que bajo la normativa UCITS Banca March distribuirá desde Luxemburgo sus productos de inversión de manera "más ágil y eficiente" en toda la Unión Europea.