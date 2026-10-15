El Banco de España castiga a CBNK y a cuatro consejeros con multas de casi 400.000 euros por infracciones muy graves

Los consejeros sancionados son Enrique Serra, Ana Villacañas, José Polimón y Mateo Velasco, con multas individuales de entre 10.800 y 30.000 euros.

CBNK recibe una sanción de 300.000 euros por irregularidades en aportaciones a planes de ahorro de altos cargos.

Las sanciones responden a infracciones muy graves por el incumplimiento de la normativa sobre políticas de remuneración.

El Banco de España impone multas por un total cercano a los 400.000 euros a CBNK y a cuatro de sus consejeros.

El Banco de España ha impuesto multas por un importe cercano a los 400.000 euros a CBNK Banco de Colectivos, entidad nacida de la fusión entre Banco Caminos y Bancofar, y a cuatro de sus consejeros por cometer infracciones calificadas como "muy graves", según recoge una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las cinco sanciones responden a incumplimientos de la normativa sobre las políticas de remuneración.

En concreto, la entidad no consideró como beneficios discrecionales de pensión la totalidad de las aportaciones extraordinarias realizadas a determinados planes de ahorro destinados a altos cargos.

Por estos hechos, el organismo supervisor ha impuesto una multa de 300.000 euros a CBNK. Asimismo, ha sancionado al consejero Enrique Serra González con 30.000 euros y a la consejera Ana Villacañas Beades con otros 15.600 euros.

Por su parte, el también consejero José Polimón López deberá pagar 13.200 euros, al tiempo que el consejero Mateo Velasco Arranz abonará 10.800 euros. De este modo, la suma de todos estos importes alcanza la cifra de 396.600 euros.

CBNK refuerza su consejo

Estas sanciones llegan después de que CBNK incorporara a Almudena Román, exconsejera delegada de ING España, como consejera independiente.

Su nombramiento fue aprobado en la junta general de accionistas del pasado mes de junio, tras más de 26 años de trayectoria profesional en ING.

La entidad, nacida de la unión de Banco Caminos y Bancofar en 2023, está especializada en servicios financieros para colectivos profesionales como ingenieros, farmacéuticos y sanitarios.

CBNK obtuvo un beneficio neto de 19,1 millones de euros en 2025, un 4,3% más que el año anterior.

Además, sus recursos de clientes alcanzaron los 5.187 millones de euros a cierre de junio, un 7,04% más en términos interanuales.