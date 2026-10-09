Banca March gana 195 millones hasta junio, más del doble, por el efecto extraordinario de Corporación Financiera Alba

El banco avanza en su estrategia de digitalización e internacionalización, apoyado en el crecimiento del canal Avantio y su futura filial en Luxemburgo.

Los ingresos totales de la entidad financiera aumentaron un 47,7% en el mismo periodo, alcanzando los 385,4 millones de euros.

El beneficio puramente bancario, sin contar los factores extraordinarios, se situó en 81 millones de euros, lo que representa un aumento del 12%.

Banca March cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 194,8 millones de euros, un 137,8% más, impulsado por el efecto de Corporación Financiera Alba.

Banca March cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 194,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 137,8% respecto al mismo periodo del año anterior, por las aportaciones por puesta en equivalencia de la participación del banco en Corporación Financiera Alba (CFA).

El beneficio de la actividad bancaria sin estos extraordinarios fue de 81 millones, un 12% más.

"Iniciamos ahora una nueva etapa de crecimiento con la vista puesta en la internacionalización, que tendrá como eje principal nuestra futura filial en Luxemburgo. Los excelentes resultados de este primer semestre, con un fuerte aumento de los ingresos por servicios, los volúmenes de negocio y los clientes en nuestras áreas especializadas de Banca Privada y Banca de Empresas, corroboran la solidez de nuestra estrategia", ha afirmado el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea.

Los ingresos totales del banco entre enero y junio fueron de 385,4 millones de euros, un 47,7% más.

El banco ha destacado el crecimiento de Avantio como palanca digital. El número de clientes de este canal creció un 36% respecto a junio del año pasado.

En lo que se refiere al balance de la entidad, al cierre de junio de 2026 contaba con un total de 10.868,7 millones de euros de préstamos, lo que supone un alza del 9,7%. Los depósitos de la clientela se elevaron un 1,6%, hasta los 14.246,5 millones de euros.

De su lado, el patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras alcanzó los 2.900 millones de euros en junio.

La entidad financiera ha indicado que, en el periodo 2023-2026, la inversión en tecnología sumará un total de 365,3 millones de euros. De esa cifra, algo más de 100 millones corresponden a la previsión para este año.