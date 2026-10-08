Kutxabank y Openbank tensan la guerra por captar clientes con cuentas y depósitos que alcanzan hasta el 3,25%

Openbank mantiene hasta el 29 de octubre una bonificación de hasta 200 euros por domiciliar dos recibos durante diez meses.

El depósito de Openbank a seis meses paga un 3,25% TAE con nómina o ingresos mensuales de al menos 900 euros y dinero nuevo; sin requisitos, la rentabilidad es del 2,75%.

Openbank ofrece un 3,25% TAE a doce meses en su cuenta remunerada para nuevos clientes que activen Bizum, sin límite de saldo.

Kutxabank eleva su cuenta remunerada al 3,10% TAE durante el primer año y al 0,75% el segundo, con un saldo máximo remunerado de 100.000 euros.

La guerra de las cuentas remuneradas y el pasivo a través de los depósitos vive un nuevo episodio en la banca española tras la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) hace unas semanas. Kutxabank y Openbank han sido las últimas entidades en tensar la cuerda.

El banco vasco ha reforzado la rentabilidad de su cuenta remunerada con un 3,10% TAE el primer año y un 0,75% el segundo.

Con carácter diferencial, "frente a la mayoría de las propuestas del mercado", subrayan desde Kutxabank, la entidad prolonga la rentabilidad más allá del primer año. Además, amplía a 100.000 euros el saldo medio máximo remunerado.

El banco digital del Grupo Santander también ha movido ficha. La cuenta remunerada de Openbank a doce meses salta ahora al 3,25% TAE, sin límite máximo de saldo remunerado. Está disponible para nuevos clientes que activen Bizum como parte de su operativa habitual.

Además, el banco mantiene hasta el 29 de octubre una bonificación de hasta 200 euros para quienes domicilien al menos dos recibos distintos, de cualquier importe, durante diez meses.

Por su parte, el depósito a seis meses también ofrece una rentabilidad del 3,25% TAE a quienes domicilien su nómina, pensión, prestación de desempleo o ingresos mensuales de, al menos, 900 euros y aporten dinero nuevo que incremente su posición global en Openbank respecto al 30 de septiembre.

Quienes no cumplan estos requisitos también podrán contratarlo con una rentabilidad del 2,75% TAE.

De esta forma, Kutxabank y Openbank pasan a estar entre las ofertas más competitivas del mercado una vez entidades como ING, MyInvestor, Banca March, Trade Republic, Bankinker, Revolut o Deutsche Bank elevaron el pago de sus cuentas y depósitos a mediados de septiembre.

Otros bancos de nicho o pequeños digitales también fueron a la zaga, incluso con más agresividad si cabe. Una guerra que parece no haber tocado aún su fin y que irá para largo.