Deutsche Bank refuerza su apuesta inmobiliaria con la compra de la gestora de activos Peakside Capital Advisors

Peakside gestiona más de 1.700 millones de euros para inversores institucionales y su equipo directivo permanecerá en la compañía tras la compra.

La adquisición reforzará el negocio de inversiones alternativas de DWS y ampliará su actividad inmobiliaria en Europa.

La operación, pendiente de las autorizaciones regulatorias, está prevista para completarse a finales de 2026.

DWS, la gestora de activos de Deutsche Bank, ha acordado comprar el 100% de la inmobiliaria Peakside Capital Advisors por un importe no divulgado.

DWS, la gestora de activos del grupo Deutsche Bank, ha llegado a un acuerdo para comprar el 100% de Peakside Capital Advisors, una firma especializada en la gestión de activos inmobiliarios, según ha informado la compañía en un comunicado.

El importe de la operación no ha trascendido. DWS prevé completar la compra a finales de 2026, una vez reciba las autorizaciones reglamentarias necesarias y se cumplan el resto de condiciones habituales.

Con esta adquisición, DWS busca reforzar su negocio de inversiones alternativas. En concreto, la operación permitirá ampliar su actividad inmobiliaria en Europa, que está dirigida por Clemens Schaefer.

Los actuales propietarios de Peakside, Stefan Aumann, Boris Schran y Simon Lutz, junto con los demás miembros del equipo directivo de Peakside, Frank Schäfer y Karol Maziukiewicz, permanecerán en la compañía tras la finalización de la operación, lo que garantizará la continuidad y el desarrollo futuro del negocio dentro de DWS.

Peakside gestiona más de 1.700 millones de euros en activos, principalmente en nombre de inversores institucionales, desde su sede en Zug (Suiza). La firma opera en Alemania, Luxemburgo y Polonia.