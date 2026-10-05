Deutsche Bank dispara las contrataciones del depósito que sirve de 'gancho' para su renovada banca personal

La campaña de depósitos ha atraído unos 6.000 clientes este año y busca derivarlos hacia asesoramiento, fondos y gestión de carteras.

Casi el 95% del volumen captado procede de nuevos clientes y el ticket medio por operación supera los 100.000 euros.

El producto ofrece hasta un 3,5% a un año para saldos de 25.000 a 150.000 euros si se cumplen las condiciones de vinculación.

Deutsche Bank superó ya en septiembre en un 45% su objetivo anual de captación para el Depósito Confianza Más DB.

El depósito estrella que Deutsche Bank está utilizando como gancho para llevar a nuevos clientes hacia su renovada banca personal en España está surtiendo el efecto deseando. Ya desde principios de septiembre, el banco germano había superado en un 45% su objetivo de captación de este año para el Depósito Confianza Más DB.

El Depósito Confianza se mantiene desde hace más de tres años y es uno de los más atractivos del mercado con una rentabilidad que llega hasta el 3,5% a un año si se cumplen las condiciones.

El tipo base es del 2,5%, pero se incrementa en un 0,20% si se usa la tarjeta de crédito, un 0,40% por domiciliar la nómina y un 0,40% si se contrata un fondo de inversión de DWS, para saldos de entre 25.000 y 150.000 euros.

Casi el 95% del volumen captado por Deutsche Bank hasta septiembre corresponde a nuevos clientes de la entidad, mientras que el 84% del total de nuevos clientes pertenece al segmento de Premium Bank. Éstos cuentan con una capacidad de ahorro-inversión superior a los 50.000 euros.

De hecho, como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el ticket medio supera los 100.000 euros por operación.

No obstante, puntualizan desde la entidad, "el objetivo de Deutsche Bank no se limita a la captación, sino que busca desarrollar la relación con el cliente y convertirse en su asesor de confianza".

Hace casi un año, el banco alemán relanzó su banca personal para clientes de entre 50.000 y 500.000 euros con depósitos o fondos exclusivos. Premium DB, que el grupo germano estrenó de forma pionera en España, también ofrece entradas a museos o conciertos, o reservas en restaurantes.

Ofensiva de la banca

En el momento del relanzamiento, unos 112.000 clientes del grupo en nuestro país pasaron a operar automáticamente en el segmento Premium DB.

Para incentivar la llegada de nuevos clientes a Premium Bank, y tras la reciente subida de tipos del BCE, los depósitos son un buen reclamo. Así, el plan de captación en depósitos que maneja Deutsche Bank España es hasta 2028 con objetivos incrementales.

Durante el año, Deutsche Bank ha captado alrededor de 6.000 clientes a través de su campaña de depósitos, que también incluye a los productos Depósito Solidez y Depósito Más Digital.

Los volúmenes captados y los objetivos comerciales no han trascendido. Pero lo que sí subyace es que el Depósito Confianza pugna por ser el rey del mercado en la ofensiva de las entidades por captar ahorro de las familias y las rentas altas con el alza de las tasas de interés, y llevar a esos nuevos clientes hacia fondos de inversión, asesoramiento financiero y gestión discrecional de carteras.