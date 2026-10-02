Generali compra un 9,9% de Cajamar por 150M: tendrá asiento en el consejo y se suma a la entrada de Crédit Agricole

La operación elevará la ratio de solvencia phased-in de Cajamar al 17,6% y prevé completarse en el segundo semestre de 2027, con las autorizaciones regulatorias.

La entrada de Generali se suma a la de Crédit Agricole, que adquirió otro 9,9% de la entidad cabecera de Cajamar el pasado junio.

La aseguradora italiana tendrá un representante en el consejo de administración cuando se materialice la operación.

Generali comprará el 9,9% de Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera de Grupo Cajamar, por unos 150 millones de euros.

Generali, uno de los mayores grupos integrados de seguros y gestión de activos a nivel mundial, refuerza su posición como socio de referencia en seguros de Grupo Cajamar, el mayor grupo bancario cooperativo de España y una de las diez entidades significativas españolas por volumen de activos, con el que lleva desarrollando su actividad de bancaseguros en España desde 2004.

Así, el grupo italiano estrecha su relación con Grupo Cooperativo Cajamar, adquiriendo una participación minoritaria del 9,9% en Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera de Grupo Cajamar, por importe aproximado de 150 millones de euros, y contará con un representante en el consejo de administración una vez que se materialice la operación.

Cabe recordar que el pasado junio, el francés Crédit Agricole también se hizo con un 9,9% de Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera de Cajamar. Aunque el importe no se desveló, podría ser similar al acordado con Generali al tratarse de una participación del mismo porcentaje.

"Sin duda, la incorporación de accionistas internacionales, como Generali, apoyará nuestro crecimiento y expansión en los próximos años", según el consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra.

A corto plazo, la operación reforzará aún más la estructura de fondos propios de Grupo Cooperativo Cajamar, elevando su ratio de solvencia phased-in hasta el 17,6%, "estando alineada con los objetivos establecidos por Grupo Cooperativo Cajamar".

Tras la toma de participación por parte de Generali, las entidades de Grupo Cajamar continúan representando la mayoría del accionariado de Banco de Crédito Social Cooperativo, superando el 78% del capital.

Los asesores de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar han sido Alantra y Cuatrecasas.

Grupo Cajamar cuenta con 18 cajas rurales bajo su paraguas que dan servicio a más de 4 millones de clientes en España. A cierre de junio, administraba activos por importe de 67.582 millones de euros y un volumen de negocio de 118.527 millones. Emplea a 5.297 personas en sus 944 oficinas y ventanillas rurales.

La operación, que será ejecutada por Generali España a través de su cartera de inversiones, no tendrá un impacto material en el nivel de solvencia del Grupo Generali y se prevé que se complete durante el segundo semestre de 2027, una vez obtenidas todas las autorizaciones regulatorias necesarias.

Deloitte ha actuado como asesor financiero exclusivo de Generali y Garrigues como asesor jurídico.