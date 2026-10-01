José Sevilla deja la presidencia de Unicaja dos años después de asumir el cargo

Deja Unicaja con la acción revalorizada un 190% desde su nombramiento y en plena negociación para adquirir parte del negocio de tarjetas de WiZink.

Sevilla sucedió a Manuel Azuaga tras la integración con Liberbank, junto al nombramiento de Isidro Rubiales como consejero delegado.

Su salida, comunicada al consejo, se prevé tras la próxima junta de accionistas; el banco busca relevo interno y una mujer es la primera opción.

José Sevilla renuncia a la presidencia no ejecutiva de Unicaja, cargo que asumió hace poco más de dos años como independiente.

José Sevilla deja la presidencia de Unicaja tras poco más de dos años al frente del banco malagueño como presidente no ejecutivo, en calidad de independiente.

El banquero ha comunicado su renuncia este jueves internamente ante el consejo de administración y, previsiblemente, abandonará la entidad financiera tras la próxima junta general de accionistas, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del mercado.

Sevilla asumió la presidencia del banco andaluz en sustitución de Manuel Azuaga, poniendo así fin a la etapa de integración con Liberbank, que culminó con el nombramiento no sólo de Sevilla, sino de Isidro Rubiales como consejero delegado.

El banquero fue consejero delegado de Bankia entre mayo de 2012 y marzo de 2021 y, posteriormente, se unió a Renta 4 como consejero.

Inició su carrera en el negocio de banca de inversión de Merril Lynch y desempeñó posteriormente cargos de responsabilidad en BBVA, como director general de Riesgos y miembro del comité de dirección.

Fuentes relacionadas avanzan que la entidad estaría ya buscando relevo para Sevilla dentro del propio banco, con el perfil de una mujer como primera opción. Aunque todas las posibilidades están abiertas.

Su salida se produce pocos meses después de que Santalucía elevase su participación al 10% en el capital de Unicaja el pasado mayo, convirtiéndose la aseguradora en el segundo mayor accionista del banco andaluz. Santalucía, por esta razón, trasladó su intención de solicitar asiento en el consejo de administración de Unicaja.

Además, lo deja en plenas conversaciones de Unicaja con el fondo Värde Partners para adquirir una parte del negocio del banco de financiación al consumo WiZink, que la semana pasada también sufrió la salida de su CEO.

Desde su nombramiento como presidente, las acciones de Unicaja se han revalorizado en un 190%, desde los 1,17 euros por título hasta los 3,40 euros por acción actuales. Hoy el banco malagueño capitaliza en bolsa casi 8.850 millones de euros.