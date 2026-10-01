BBVA anuncia el mayor dividendo a cuenta de su historia, de hasta 37 céntimos por acción

BBVA destaca su sólida posición financiera, con una ratio CET1 del 12,90% y un crecimiento sostenido en la remuneración a sus accionistas desde 2021.

El anuncio sigue a la decisión de Banco Santander de aumentar su dividendo, y refuerza el liderazgo de BBVA tras obtener beneficios récord en el primer semestre de 2026.

El pago del dividendo se realizará el 15 de octubre de 2026, con un importe neto de 0,2997 euros por acción tras una retención del 19%.

BBVA ha anunciado el pago de un dividendo a cuenta récord de 0,37 euros brutos por acción, un 16% más que el año anterior.

El Consejo de Administración de BBVA ha acordado el pago de una cantidad a cuenta del dividendo del ejercicio 2026 por un importe bruto de 0,37 euros por acción en efectivo.

El importe es un 16% más alto que el importe del año anterior y supone el dividendo a cuenta más alto de la historia del BBVA.

El banco ha fijado como fecha para el pago de dicha cantidad el próximo 15 de octubre de 2026.

El importe neto por acción será de 0,2997 euros, con una retención a cuenta del 19%.

La entidad informa de que el último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto (last trading date) será el 12 de octubre de 2026 y el primero de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto será el 13 de octubre.

El anuncio del dividendo llega apenas dos días después de que Banco Santander anunciase que aumenta un 10% su dividendo a cuenta de 2026, hasta los 12,7 céntimos por acción, y como reacción a dicho anuncio.

Con todo, la entidad destaca el momento "excepcional" en el que se encuentra y recuerda que en los seis primeros meses de 2026 obtuvo unos resultados semestrales récord (6.051 millones de euros), que han consolidado a la entidad como banco líder en crecimiento y rentabilidad entre sus homólogos europeos.

Gracias a sus resultados, BBVA continúa generando capital de forma orgánica. Esto se traduce en una sólida base de capital (ratio CET1 del 12,90% a cierre de junio de 2026²), que le permite seguir creciendo con fuerza y ofrecer una atractiva remuneración a sus accionistas.

De hecho, el dividendo por acción en efectivo ofrecido por BBVA se ha ido incrementando año tras año desde 2021.