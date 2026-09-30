El Euríbor sube al 3,2%, en máximo de dos años, y encarece las hipotecas en medio del malestar social por la vivienda

El Gobierno aprueba nuevos 'decretos Maricarmen' con medidas como la prórroga de contratos de alquiler y protección frente a desahucios.

El conflicto bélico en el Golfo y la inflación, que alcanzó el 4,9% en septiembre, mantienen la presión sobre los tipos de interés.

La subida del Euríbor implica aumentos de hasta 102 euros al mes en la cuota de hipotecas variables con revisión anual.

El Euríbor sube al 3,2% en septiembre, su nivel más alto en dos años, encareciendo las hipotecas variables y mixtas.

Al angustioso clima social por el problema de la vivienda y el 'decreto Maricarmen' y por una inflación que desde la guerra de Irán no deja de subir, se le suma un Euríbor por encima del 3% que viene a rizar el rizo y encarecer las hipotecas variables.

El Euríbor, el principal índice utilizado para el cálculo de las hipotecas mixtas y variables, se ha disparado en septiembre a máximos de dos años, hasta el 3,2%, encareciendo los créditos inmobiliarios. Es un nivel no visto desde agosto de 2024.

En la práctica, supone que la cuota de las hipotecas variables con revisión anual que se actualicen en septiembre subirá en más de 102 euros de media al mes, lo que implica 1.230 euros al año. Mientras que las que se revisen semestralmente aumentarán en unos 66,2 euros al mes.

La evolución del Euríbor a doce meses durante septiembre confirma que el escenario de tipos de interés ha vuelto a cambiar de forma significativa. Desde Kelisto creen que, de cara a los siguientes meses, el Euríbor apunta a mantenerse en niveles similares a los actuales, superando ampliamente el 3%, dado que el conflicto bélico en el Golfo sigue sin resolverse y su efecto adverso sobre los precios parece consolidarse.

El índice interbancario ha pasado de cerrar agosto con una media próxima al 2,95% a moverse en septiembre en el entorno del 3,2%, llegando a superar el 3,37% en tasa diaria.

No se trata únicamente de una reacción puntual a la última decisión del BCE, sino que el nuevo escenario incorpora un incremento de las expectativas sobre cuánto subirán y cuánto tiempo tendrán que mantenerse elevados los tipos de interés para controlar la inflación, sostienen desde Kelisto.

Así, la estimación de iAhorro es que quienes revisen este mes su hipoteca pagarán unos 110 euros más al mes por un préstamo de 200.000 euros, y 192 euros más por uno de 350.000 euros.

"El Euríbor ha pasado de anticipar las subidas del BCE a confirmarlas, y eso ya se nota directamente en el bolsillo de los hipotecados", destaca Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

Para Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, "la velocidad importa casi tanto como el nivel".

"Un Euríbor que sube tres décimas en pocas semanas genera mucha más incertidumbre que un índice que alcanza ese mismo nivel después de varios meses. Ahora mismo, el mercado hipotecario está teniendo que adaptarse a un cambio extremadamente rápido", reconoce Vega.

En este entorno, cabe recordar que la inflación ha volado hasta el 4,9% en septiembre empujada por los carburantes, con los datos adelantados del INE. Los precios de la energía han elevado el IPC a su nivel máximo desde febrero de 2023.

En un encuentro financiero celebrado el pasado lunes, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ya advertía de que, de cara al próximo año, la entidad financiera que dirige prevé una caída en el crecimiento del crédito hipotecario.

Esto se debe al alza de precios de la vivienda y el repunte de los tipos por parte del BCE, para el que el mercado descuenta ya hasta cuatro subidas adicionales, lo que llevaría las tasas hasta el 3,5%.

Decretos 'Maricarmen'

"Para las familias que quieren comprar una vivienda, el problema vuelve a ser doble. El precio del activo es considerablemente mayor que hace un año y el coste de financiarlo también está aumentando. Aunque el banco mantuviera el mismo porcentaje de financiación, hace falta más ahorro para la entrada y más renta mensual para soportar la hipoteca", concluye Vega, de Roams.

El Euríbor echa más leña al fuego en una semana marcada por los dos 'decretos Maricarmen' llevados al Consejo de Ministros para su posterior aprobación parlamentaria.

El primero incluye medidas como la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2028, límite del 2% a la actualización anual de las rentas, suspensión o protección frente a desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prohibición hasta 2028 de la compra de viviendas con fines especulativos por parte de los llamados fondos buitre, o los incentivos fiscales para propietarios que reduzcan los alquileres.

De su lado, el segundo conlleva principalmente la renovación automática de los contratos de vivienda habitual, para dar mayor estabilidad a los inquilinos y evitar que queden expulsados al finalizar el contrato.