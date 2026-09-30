Bizum y sus homólogos europeos crean una entidad en Madrid para coordinar los pagos transfronterizos

Los socios fundadores serán accionistas a partes iguales y buscan que la estructura sea ligera en plantilla y costes.

El objetivo es ofrecer pagos instantáneos e interoperables entre particulares, comercios y online en toda Europa, manteniendo las marcas y experiencias de usuario locales.

La nueva entidad conecta soluciones de pago de 13 países, cubriendo más del 70% de la población de la UE y Noruega.

Bizum y sus homólogos europeos han creado la European Network for Payments con sede en Madrid para coordinar los pagos transfronterizos.

Bizum y sus homólogos europeos de pagos instantáneos unen fuerzas. Bizum, Bancomat, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay han creado una nueva entidad conjunta, bautizada como European Network for Payments, dedicada a gestionar y escalar la interoperabilidad entre las soluciones de pago europeas participantes.

Con sede en Madrid, la entidad recién creada gestionará el centro común de interoperabilidad anunciado en el marco del Memorando de Entendimiento (MoU, en inglés) firmado por los socios fundadores en febrero de 2026.

El proyecto ha sido presentado esta mañana y el representante español ha sido Fernando Rodríguez, director general adjunto de Expansión Internacional de Bizum.

Esto supone un hito decisivo en la implantación de un marco europeo de pagos soberano e interoperable, que permitirá a las soluciones participantes ofrecer progresivamente pagos transfronterizos sin interrupciones (entre particulares, comercios y online) en toda Europa, preservando al mismo tiempo sus respectivas marcas y experiencias de usuario.

En conjunto, estas soluciones ya prestan servicio, aproximadamente, a 130 millones de usuarios en 13 países europeos -lo que representa más del 70% de la población de la UE y Noruega-, ofreciendo desde el primer momento una amplia escala y cobertura de mercado tanto para consumidores como para comercios.

La función de la entidad recién creada es conectar las soluciones de pago europeas existentes mediante una capa técnica y operativa común basada en normas europeas, incluidos los pagos inmediatos de cuenta a cuenta.

Los socios fundadores serán accionistas a partes iguales de la entidad, que supervisarán la coordinación técnica y la futura ampliación tanto de las funcionalidades como de las soluciones participantes. Con el tiempo, el marco también podrá dar cabida a otras soluciones de pago europeas consolidadas. Eso sí, "siempre que exista acuerdo entre los socios y se cumplan los requisitos técnicos y operativos de la red".

"Acto de generosidad por Madrid"

Desde la European Network for Payments han incidido en que buscan que la estructura sea "ligera" en cuanto a plantilla y costes, y sus socios iniciales han avanzado que están ultimando la búsqueda de un CEO, que se comunicará en próximas semanas.

Respecto a la elección de Madrid como sede de la red, Bizum ha defendido la decisión como "un acto de generosidad". "Había otras opciones, pero Madrid ofrecía un buen balance entre entorno fintech y soluciones financieras. Al final el consenso fue para Madrid, aunque había más ciudades que cumplían los requisitos", han resumido.

El mapa de los socios iniciales es el siguiente: Bizum, en España; Bancomat, en Italia; EPI/Wero, para Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo, con su próxima expansión a Países Bajos y Austria; SIBS-MB WAY, en Portugal, y Vipps MobilePay, presente en los países nórdicos de Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.