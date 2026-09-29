Santander aumenta un 10% el dividendo a cuenta en efectivo de 2026, hasta 12,7 céntimos de euro por acción

Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7.328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más, y mantiene sus objetivos de crecimiento y reducción de costes para el año.

La remuneración se repartirá a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones, cada uno por unos 1.800 millones de euros.

El dividendo se abonará el 2 de noviembre y la remuneración total al accionista será de unos 3.700 millones de euros, equivalente al 50% del beneficio ordinario del grupo.

Banco Santander aumenta un 10% el dividendo a cuenta de 2026, hasta 12,7 céntimos de euro por acción.

El consejo de administración de Banco Santander ha aprobado el abono de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2026 de 12,7 céntimos de euro por acción, lo que supone un aumento del 10% respecto al dividendo a cuenta pagado el año pasado. El dividendo se abonará el próximo 2 de noviembre.

La remuneración total al accionista con cargo a los resultados del primer semestre de 2026 ascenderá a, aproximadamente, 3.700 millones de euros, equivalente a en torno al 50% del beneficio ordinario del grupo en el periodo.

Se repartirá prácticamente a partes iguales entre un dividendo en efectivo de, aproximadamente, 1.800 millones de euros y el programa de recompra de acciones por unos 1.800 millones lanzado en agosto.

Con el programa de recompra de acciones actualmente en curso, las recompras con cargo a los resultados de 2025 y la distribución vinculada a la venta de Santander Polonia, Santander habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir al menos 10.000 millones mediante recompras de acciones con cargo a los ejercicios 2025 y 2026.

Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7.328 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 15% más.

Para 2026, Banco Santander mantiene sus objetivos de crecimiento de los ingresos a un dígito medio y reducción de costes en euros constantes, un beneficio ordinario superior a los 14.101 millones de euros registrados en 2025 y una ratio CET1 a cierre de año de entre el 12,8% y el 13%. Estos objetivos excluyen el impacto de las operaciones corporativas de Polonia, TSB y Webster de 2025 y 2026.

El consejo de administración tiene la intención de aplicar, con cargo a los resultados de 2026 a 2028, una política ordinaria de remuneración al accionista equivalente a, aproximadamente, el 50% del beneficio ordinario del grupo.

A partir de los resultados de 2027, se prevé que dicha política comprenda, aproximadamente, un 35% del beneficio ordinario del grupo en dividendos en efectivo y alrededor de un 15% en recompras de acciones, aumentando así la proporción del beneficio distribuido en efectivo. La aplicación de esta política estará sujeta a las correspondientes decisiones y autorizaciones corporativas y regulatorias.