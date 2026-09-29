Sabadell potencia sus centros corporativos de Sant Cugat, Madrid y Alicante y crea un 'hub' de proyectos en su sede

El objetivo es acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y mejorar el servicio a clientes mediante espacios y modelos de trabajo más conectados y colaborativos.

Se construirá un nuevo Hub de Proyectos en Sant Cugat, que albergará el desarrollo de iniciativas clave y comenzará a funcionar provisionalmente el 13 de octubre.

El edificio CBS de Sant Cugat será reacondicionado durante dos años, y se renovarán las sedes de Óscar Esplá en Alicante y Las Tablas en Madrid.

Banco Sabadell inicia un proyecto de transformación de sus principales centros corporativos para fomentar la colaboración y agilizar la toma de decisiones.

Banco Sabadell ha puesto en marcha un proyecto de transformación de sus principales centros corporativos para impulsar un modelo de trabajo que permita una mayor colaboración entre equipos, agilizar la toma de decisiones y acelerar la ejecución de iniciativas estratégicas.

Reacondicionará durante dos años el edificio CBS de Sant Cugat, renovará la sede de Óscar Esplá en Alicante, y reorganizará el edificio de Las Tablas en Madrid.

También construirá un nuevo edificio, que se convertirá en el nuevo Hub de Proyectos en Sant Cugat, donde concentrará el desarrollo de los proyectos clave de la entidad, y pondrá en marcha el próximo 13 de octubre un hub provisional, que iniciará su andadura con doce desarrollos estratégicos que el banco quiere agilizar. El edificio entrará en funcionamiento en 2030.

"Este proyecto nos va a permitir acelerar la transformación de Banco Sabadell, ya que vamos a contar con espacios y modelos de trabajo en los que trabajaremos más conectados y de forma más colaborativa. Podremos desarrollar y poner en funcionamiento los proyectos de una forma más rápida, todo con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, combinando una relación cercana con familias y empresas, con un potente desarrollo tecnológico", según Marc Armengol, CEO de Banco Sabadell.

La entidad está en plena transformación y quiere que los proyectos estratégicos se aborden a una velocidad muy superior a la que lo hacían hasta ahora, siempre con el objetivo de poder ofrecer soluciones a los clientes de una forma muy ágil.