Los grandes banqueros españoles anticipan subidas de los tipos de interés hasta el 3%

CaixaBank prevé una caída en el crecimiento del crédito hipotecario y Unicaja destaca la buena calidad del crédito pese a la incertidumbre actual.

El consejero delegado del Banco Sabadell y la CEO de Bankinter ven razonable ese nivel de tipos, con un impacto gradual en la demanda de crédito.

El CEO de Banco Santander considera que el mercado ha sobrerreaccionado y anticipa un techo en los tipos del 3% para finales de año.

Los grandes banqueros españoles prevén que los tipos de interés europeos alcancen el 3% o algo más para 2027.

Los grandes banqueros españoles del Ibex 35 ya visualizan los tipos de interés europeos en el 3% o ligeramente por encima para 2027. Aunque a medio plazo se retroceda hacia niveles más normales, tendentes hacia el 2% que persigue por mandato el Banco Central Europeo (BCE).

En estos momentos, los mercados descuentan tipos del BCE en el 3,5% o, incluso, en el 4%. Perspectivas quizá demasiado agresivas que los CEOs de la banca española han suavizado.

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, defendió este lunes en un encuentro financiero de KPMG y Expansión que el mercado ha sobrerreaccionado respecto a las estimaciones de las próximas subidas de tipos de interés por parte del BCE, que ya descuenta entre tres y cuatro nuevas alzas.

En este sentido, el CEO de la entidad financiera se mostró más prudente y anticipó que el precio del dinero podría encontrar su techo en el 3% para finales del presente año, lo que implicaría devolver las tasas a niveles que no se registraban desde diciembre de 2024.

"Yo soy un poco más cauteloso y cautelosamente optimista de lo que pueda suceder. Creo que dos subidas serían lo adecuado para mantener y restringir un poco la inflación. Así, deberíamos de estar más o menos con tipos alrededor del 2,75 o 3% para el cierre del año", argumentó el ejecutivo.

A partir de ese punto, el banquero aseveró que habría que valorar "cómo se desarrollan las situaciones en los diferentes escenarios", lo que podría elevar "tal vez un poco por encima del 3%" las tasas hacia la mitad de 2027, para que, posteriormente, empiecen a bajar a finales de ese mismo ejercicio. "Eso es, más o menos, lo que nosotros estimamos", apostilló.

Marc Armengol, consejero delegado del Banco Sabadell, cree que unos tipos en el 3% serían "un nivel razonable" para no afectar a la demanda de crédito de las familias y las empresas.

Isidro Rubiales, CEO de Unicaja, en la primera jornada del XVII Encuentro Financiero-Sector Bancario. Europa Press.

Máxime "si se tiene en cuenta el dinamismo de la economía española, con fundamentales muy sólidos, con tasas de desempleo por debajo del 10%, y con un nivel de endeudamiento de las familias y empresas en mínimos históricos", subrayó el ejecutivo del Sabadell.

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, se mostró también relativamente optimista en el mismo foro. Considera que el eventual impacto de la subida de los tipos de interés en Europa será "gradual" respecto de la demanda de crédito y la economía.

Desaceleración controlada

La banquera reconoció que la política monetaria más restrictiva "tiene impacto en la demanda de crédito", aunque Europa todavía está lejos de una situación de parálisis.

"Tanto las empresas como las familias van a ser más selectivos respecto a sus prioridades de inversión y consumo. Al final va a ser un ajuste gradual, moderado, y que el crecimiento de la economía va a ser capaz de absorber", afirmó, recordando que la economía española está más desapalancada que hace años.

Marc Armengol, CEO de Banco Sabadell, en la primera jornada del XVII Encuentro Financiero-Sector Bancario. Europa Press.

Su homólogo en CaixaBank, Gonzalo Gortázar, adelantó que, de cara al próximo año, la entidad financiera que dirige prevé una caída en el crecimiento del crédito hipotecario. Esto se debe al alza de precios de la vivienda y el repunte de los tipos por parte del BCE, para el que el mercado descuenta ya hasta cuatro subidas adicionales, lo que llevaría las tasas hasta el 3,5%.

Preguntado por el entorno actual, Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, afirmó que la calidad del crédito está teniendo un "buen comportamiento" a pesar del entorno actual de incertidumbre por la guerra de Irán.

"No hay señal de alarma", tranquilizó, ya que la demanda de crédito sigue siendo "solvente", aunque "más selectiva" y "más competitiva en precios".