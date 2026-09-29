El desembarco de Monzo en España supone un puente en su posible venta al gigante brasileño Nubank

Monzo, con más de 16 millones de clientes, estudia también una ronda de financiación de 8.000 millones de libras como alternativa a la venta.

Monzo abrirá en España con IBAN local, integración con Bizum y busca atraer tanto clientes europeos como latinoamericanos.

El desembarco de Monzo en España puede servir de puente para la entrada de Nubank en Europa y el Reino Unido.

Monzo podría ser adquirido por Nubank en una operación valorada entre 8.000 y 10.000 millones de libras.

Las conversaciones del neobanco inglés Monzo con el gigante brasileño Nubank para una posible venta e integración de Monzo en este segundo podrían tener un punto de acercamiento a través de España.

El neobanco carioca Nu estudia comprar Monzo en una operación que valoraría a la británica por entre 8.000 y 10.000 millones de libras (entre 9.300 y 11.625 millones de euros), tal y como publicó este fin de semana el diario Sky News.

Si la transacción llegara a buen puerto, Nubank lograría poner un pie en Europa con el atajo de Monzo, donde no tiene presencia, y competir de tú a tú contra su gran rival, Revolut.

Para su expansión internacional, Nubank ha solicitado licencias bancarias propias en Estados Unidos y México. Pero la opción inorgánica cobra fuerza en paralelo para un posible doble salto a Reino Unido y Europa.

Monzo tiene su sede en Reino Unido. Pero el pasado abril completó su lanzamiento en Irlanda, tras recibir la licencia bancaria completa del Banco Central de Irlanda en diciembre de 2025. Y España es el próximo mercado dentro de su expansión europea.

La británica abrió en mayo su lista de espera para España tras haber fichado a Francisco Sierra, ex de Western Union, como responsable local.

La entidad, competidora directa de Revolut y que utilizará en España una sucursal de su licencia bancaria irlandesa, saldrá al mercado con IBAN españoles para domiciliaciones bancarias, ingresos de nómina e integración con Bizum.

De esta forma, si Nubank acaba absorbiendo Monzo, su entrada en el Viejo Continente tendría lugar por dos puertas distintas: la de un Reino Unido independiente tras el Brexit y la de la zona euro, para lo que España servirá de puente aprovechando su apertura. De hecho, en estos momentos, Monzo busca nuevo CEO para la UE por la próxima salida de Michael Carney.

La posición de Monzo en España sería muy beneficiosa para Nu, dado que podría actuar como pivote: bien para la expansión hacia la Europa continental (Francia, Italia, Alemania o Portugal) o bien para el efecto arrastre de clientes latinoamericanos que quisieran mantener una cuenta en terreno europeo por motivos operativos, fiscales o de seguridad.

Datos financieros

Monzo -que no ha hecho comentarios a esta noticia- se fundó en 2015, cuenta con más de 16 millones de clientes, de los cuales más de un millón son clientes business, y emplea a más de 5.000 personas.

Su última valoración, de octubre de 2024, fue de 4.500 millones de libras, basada en una venta secundaria de acciones de empleados.

Por su parte, Nubank fue fundada en 2013 en São Paulo. Hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York, dispone de más de 140 millones de clientes en América Latina, y su capitalización bursátil asciende a casi 59.200 millones de dólares (unos 52.000 millones de euros).

Con todo, el mismo medio informó de que Monzo estaría analizando una alternativa. Una ronda de financiación de más de 8.000 millones de libras para expandirse en la Europa continental.