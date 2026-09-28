El despegue del crédito al consumo a máximos de 2007 anima el interés por comprar Cetelem o WiZink

Tanto Cetelem como WiZink han registrado pérdidas recientes, lo que motiva a sus propietarios a buscar compradores para rentabilizar sus activos.

Unicaja mantiene conversaciones preliminares para adquirir WiZink o parte de su negocio de tarjetas de crédito, operación aún sin cerrar.

BNP Paribas ha contratado a Goldman Sachs para explorar la venta de Cetelem por más de 1.000 millones de euros.

El crédito al consumo en España alcanza máximos de 20 años, impulsando el interés de bancos por comprar Cetelem o WiZink.

El despegue del crédito al consumo a niveles no vistos desde la burbuja de 2006 y 2007, previa a la gran crisis financiera mundial, anima el interés de los bancos por comprar entidades a la venta como Cetelem o WiZink.

Unicaja está en "conversaciones preliminares" con WiZink y su dueño, el fondo Värde Partners, para la adquisición de una posible cartera de negocio de WiZink o la totalidad del mismo, aunque todavía no han fructificado en una operación concreta.

Y estos últimos días el banco galo BNP Paribas ha contratado a Goldman Sachs para que le asesore en la posible venta de Cetelem por más de 1.000 millones de euros. Desde BNP en España no hay comentarios, ya que la operación se está llevando desde París.

La perspectiva de tipos de interés crecientes ante la inflación -en su último movimiento de septiembre, el BCE los ha subido hasta el 2,5% en su segundo incremento del año-, y un sector del crédito al consumo que está más vivo que nunca sirven de acicate a las ventas de Cetelem y WiZink.

Los datos del Banco de España muestran la pujanza de esta industria. El crédito al consumo está en máximos de 20 años. Entre abril y junio, se solicitaron más de 16.760 millones de euros, el volumen trimestral más alto desde la burbuja inmobiliaria de 2006 y 2007, con tipos que oscilan entre el 6,84% en préstamos convencionales al 18,3% en tarjetas de crédito.

El cóctel de factores para una más que posible venta de Cetelem y WiZink se completa con unos resultados que son negativos en ambas firmas y que meten presión a sus dueños, que quieren cortar las pérdidas y rentabilizar lo más que puedan sus transacciones.

En un 2025 donde la gran banca española registró un nuevo récord histórico en su beneficio conjunto, apenas tres entidades terminaron con números rojos. Fueron WiZink Bank, con pérdidas de 52 millones de euros; Banco Cetelem, que registró un beneficio neto negativo de 47 millones; y UBS, que perdió 6,5 millones, conforme al BdE.

Cetelem

BNP Paribas quiere centrar su exposición mundial en la gran banca corporativa y de inversión, la gestión de activos, la banca privada, y la depositaría y custodia de valores. Si acaso, desarrollar Nickel, su plataforma bancaria para la operativa diaria que lleva a estancos y loterías.

En muchos países se ha ido desprendiendo poco a poco de su red comercial de banca minorista o banca personal-privada, o de su plataforma de compraventa de fondos.

En España, traspasó en 2018 y 2022 dos carteras con clientes y banqueros a Banca March, primero una pequeña del segmento mass affluent y después otra más grande de banca privada, reservándose para sí las grandes fortunas.

Y en 2020 cerró el traspaso a Renta 4 de BNP Paribas Personal Investors, su negocio de comercialización de fondos de inversión, intermediación y custodia.

La pasada semana, sin ir más lejos, Revolut recibió la aprobación del Banco Central de la República Argentina para la adquisición de Banco Cetelem Argentina, perteneciente a BNP Paribas Personal Finance. Un movimiento que no parece que vaya a trasladarse a España.

Revolut necesitaba una ficha bancaria para operar en el país sudamericano, y eso es lo que le aporta Cetelem. En cambio, en España Revolut ya opera con licencia europea, y si a futuro crece con crédito al consumo, muy probablemente lo haga con capacidades internas.

Quien sí ha mostrado interés por hacerse con Cetelem en nuestro país es CaixaBank, que en su hoja de ruta estratégica sí está acelerar en crédito al consumo. Pero Gonzalo Gortázar, CEO del banco catalán, aseveró en la última presentación de resultados trimestrales que el grupo prioriza crecer de forma orgánica, sin compras.

No obstante, fuentes financieras reiteran el interés de CaixaBank por Cetelem, pero no al precio de venta de salida, que consideraría excesivo.

WiZink

En el caso de WiZink, las cosas parecen más avanzadas. Como informó este periódico, Unicaja está interesada en su negocio de tarjetas de crédito, para lo que estaría dispuesto a pagar algo más de 100 millones de euros pese a la litigiosidad del negocio (las revolving tienen muchas sentencias en contra, y necesitarían de una provisión adicional por parte de Unicaja), si bien la operación sigue definiéndose y todavía no se ha cerrado.

En el perímetro podrían añadirse los préstamos personales y los preaprobados. Desde Unicaja siempre se han circunscrito a esas conversaciones preliminares y su comunicado a la CNMV de por aquel entonces.

El pasado viernes, además, el CEO de WiZink, Iheb Nafaa, renunció a su cargo por motivos personales y Joaquim Saurina, el presidente, asume el poder ejecutivo. Fuentes del mercado interpretan este relevo como el paso previo a la venta a Unicaja, proceso que sigue en pie y se está ultimando.

Las fuentes consultadas prevén que, de cerrarse el trato, podría llevar aparejado un seguro o garantías pignoradas por parte de WiZink, en base a lo que el banco digital ya tiene provisionado por las revolving, y que serían depositadas en Unicaja.