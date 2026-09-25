UBS valora su salida de Suiza a través de la fusión con otra entidad ante la mayor presión financiera del país

Las acciones de UBS subieron más del 4,3% tras publicarse los informes sobre una posible fusión y el endurecimiento normativo.

El Parlamento suizo ha aprobado exigir a UBS que respalde el 90% de sus participaciones extranjeras con capital CET1 de alta calidad.

UBS habría retomado conversaciones para escapar de la regulación suiza tras el nuevo paso dado en el Parlamento para el endurecimiento de las normas de capital en el país helvético. Y, entre las opciones contempladas, se incluye la posibilidad de una fusión con otro banco como Morgan Stanley, según el medio Semafor.

De esta manera, la cúpula de UBS está analizando opciones para sortear la legislación Suiza, y una fusión sería la alternativa mas viable, dentro de lo que Morgan Stanley se alza como un importante candidato ante sus pasadas intenciones de hacerse con la entidad suiza, según el citado medio.

Las acciones del banco suizo han repuntado por encima del 4,3% en bolsa ante la publicación de estos informes.

El debate sobre el endurecimiento de las normas de capital en Suiza ha puesto en pie de guerra a UBS, que rechaza de pleno la propuesta aprobada este miércoles en el Consejo de los Estados -Cámara Alta suiza-, que exige a UBS respaldar el 90% de sus participaciones en el extranjero con el capital CET1 -el de mayor calidad-.

De esta manera, la cámara del parlamento suizo ha sacado adelante la propuesta presentada por una "fuerte" minoría, frente a otras dos opciones que planteaban un respaldo del 100% -apoyado por el Gobierno helvético- y un aval del 50% -defendida por UBS-, con la que Suiza busca establecer nuevas normas sobre el capital para evitar la quiebra de sus entidades, evitando repetir lo ocurrido con Credit Suisse en 2023.

"Si se confirma al término del proceso parlamentario en curso, la decisión adoptada hoy por el Consejo de los Estados supondría un endurecimiento excesivo de los requisitos de capital suizos, que ya se encuentran entre los más estrictos del mundo", señaló la entidad en un comunicado.

En caso de llegar a término la iniciativa del 90% del CET1, UBS cifra en 29.000 millones de dólares (25.400 millones de euros) adicionales que el banco debe mantener como capital CET1, sumando el impacto de todas las medidas anunciadas en los últimos años y sus modificaciones recientes, de tal manera que el coste anual derivado de la adquisición de Credit Suisse -comprada por UBS tras su colapso- ascendería a unos 2.500 millones de dólares (2.190 millones de euros).

Aunque la votación del miércoles se trata de un importante paso del proyecto de ley, quedan muchos trámites hasta que lleguen a implementarse los nuevos requisitos de capital para los bancos. Todavía debe enfrentarse a mociones y modificaciones en el propio Consejo de los Estados, para pasar después a ser debatida en la cámara baja y, previsiblemente, ser más tarde respaldada por los ciudadanos suizos en referéndum, con lo no espera ser efectiva hasta, al menos, 2033.