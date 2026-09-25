El CEO de WiZink renuncia a su cargo por motivos personales y Joaquim Saurina asume el poder ejecutivo

WiZink registró pérdidas de casi 3,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 55% menos que en el mismo periodo de 2024.

La salida de Nafaa no está relacionada con las negociaciones de venta de parte o la totalidad del negocio de WiZink a Unicaja.

Joaquim Saurina, presidente del consejo de administración y con funciones ejecutivas desde hace nueve meses, asume la dirección única de WiZink.

Iheb Nafaa, consejero delegado de WiZink desde hace tres años, cuando llegó desde Servihabitat (donde también era CEO), ha renunciado a su cargo por motivos personales. Así lo ha informado este viernes la compañía en un comunicado enviado a sus trabajadores.

De esta forma, Joaquim Saurina, que lleva en el banco de préstamos personales, tarjetas, financiación de autos y depósitos desde 2019 y desde 2023 es el presidente del consejo de administración, con funciones ejecutivas desde hace nueve meses, asume la dirección única de WiZink.

Fuentes cercanas a la entidad señalan que la renuncia de Nafaa no tiene que ver con las conversaciones de venta de un paquete de negocio o la totalidad del mismo a Unicaja, proceso que sigue vigente.

Asimismo, confirman que el plan estratégico de WiZink seguirá cumpliéndose como hasta ahora, con una filosofía continuista en la gestión.

Saurina también es consejero independiente de la AREB (la agencia de resolución bancaria andorrana), de Mediolanum Pensiones y antes lo fue de la fintech SocialPay.

Con trayectoria en KPMG, Caixa Girona, Bankpime y Novogalicia Banco, donde fue consejero en representación del FROB, antes de sumarse a WiZink desempeñó varios puestos relevantes en Bankia, donde estuvo entre 2012 y 2017. Fue consejero de BFA-Bankia en representación del FROB, así como director territorial de Cataluña.

Como informó este periódico, Unicaja está interesada en su negocio de tarjetas de crédito, para lo que estaría dispuesto a pagar algo más de 100 millones de euros pese a la litigiosidad del negocio, si bien la operación sigue en el aire y todavía no se ha cerrado. El banco malagueño únicamente confirmó en abril que estaba en conversaciones preliminares con WiZink, que pertenece al fondo Värde Partners, para realizar una posible transacción, pero las negociaciones todavía no han fructificado.

WiZink cerró el primer semestre de este ejercicio con unas pérdidas de casi 3,1 millones de euros, lo que supone una reducción del 55% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco de España. En el conjunto de 2025, perdió 52 millones de euros.