BNP sella una alianza de 5 años con Google Cloud para facilitar el crédito corporativo con su IA

Las tecnologías de Google Cloud y Gemini ya están implementadas en Nickel, ayudando a los asesores a gestionar consultas de clientes en la división de banca personal y comercial.

Las nuevas capacidades de IA se aplicarán a flujos de trabajo como la elaboración de informes de crédito corporativo, ventas, trading y análisis.

El acuerdo permitirá integrar modelos avanzados de IA, como Gemini, en el asistente interno LLM@CIB, beneficiando a más de 65.000 empleados.

BNP Paribas y Google Cloud han firmado una alianza de cinco años para ampliar el uso de inteligencia artificial en la banca corporativa.

BNP Paribas y Google Cloud han sellado este jueves una nueva alianza de cinco años para ampliar el acceso del banco francés a la infraestructura de Google Cloud y a sus capacidades avanzadas de inteligencia artificial, entre ellas Gemini Enterprise y los modelos Gemini.

La asociación entre la entidad financiera y la tecnológica digital llega en un momento clave, dado que el banco avanza hacia un despliegue más amplio de la IA agéntica.

Los primeros casos de uso incluyen la integración prevista de los modelos Gemini en LLM@CIB, el asistente interno de IA generativa de la división de banca corporativa y de inversión de BNP Paribas, disponible actualmente para más de 65.000 empleados. Y el despliegue de casos de uso de IA agéntica en el área de Corporate & Institutional Banking (CIB).

Asimismo, reforzará su actual estrategia multicloud y multimodelo, dentro de su marco consolidado de seguridad y gobernanza de datos.

Por ejemplo, las nuevas capacidades respaldarán el despliegue previsto de agentes de IA en flujos de trabajo específicos, como la elaboración de informes de crédito corporativo para apoyar a los equipos, con otras aplicaciones en las actividades de ventas, trading, análisis y estructuración.

Las tecnologías de Google Cloud y Gemini ya se han implantado en Nickel, el negocio de cuentas de pago de BNP Paribas, integrado en la división Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).

Gemini es el modelo base de Nickel Assist, que ayuda a 200 asesores a encontrar respuestas a las consultas de los clientes a partir de los procedimientos y las directrices operativas de Nickel.