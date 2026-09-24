La alemana Isabel Schnabel se va al FMI y facilita el camino de Hernández de Cos para presidir el BCE en 2027

Hernández de Cos es considerado uno de los favoritos para liderar el BCE junto a Klaas Knot, exgobernador del Banco de los Países Bajos.

La salida de Schnabel del BCE facilita el camino de Pablo Hernández de Cos para presidir el organismo a partir de octubre de 2027.

Isabel Schnabel será nombrada consejera financiera y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Pablo Hernández de Cos se quita de en medio a una posible rival en su carrera por la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) a partir de octubre de 2027, cuando se acaba el mandato de la francesa Christine Lagarde.

La alemana Isabel Schnabel, una de los tres posibles rivales que las quinielas de los analistas sitúan en el camino de Hernández de Cos hacia la presidencia del BCE, será nombrada consejera financiera y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo ha avanzado el BCE en un comunicado. Schnabel seguirá formando parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE hasta que asuma su nuevo cargo en el FMI.

La germana ha comunicado a Lagarde que dejará su cargo en el organismo monetario de la zona euro el 3 de enero de 2027.

Schnabel estaba en la terna de nombres que manejan los expertos para suceder a Lagarde al frente del BCE una vez deje la presidencia en otoño -o antes- de 2027.

Los otros perfiles con más posibilidades a ojos de los mercados y los analistas son Klaas Knot, exgobernador del Banco de los Países Bajos, y Joachim Nagel, presidente del Bundesbank alemán. Los expertos vaticinan que la elección final muy probablemente sería entre Hernández de Cos y Knot.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que "sería muy positivo" contar con alguien como el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al frente del BCE como presidente a partir de 2027. Un espaldarazo en toda regla.

Ha sido "un presidente excepcional", en referencia a su etapa como gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, y "posee el liderazgo, así como la capacidad y los conocimientos necesarios" para ocupar el puesto, dijo Sánchez sobre Hernández de Cos en una entrevista con Bloomberg. En la actualidad, Hernández de Cos es el director general del Banco de Pagos Internacionales.

Las bazas con las que cuenta Hernández de Cos son su perfil técnico muy valorado entre sus colegas de los bancos centrales de la eurozona, así como la buena marcha de la economía española los últimos años.

Contribución al BCE

Sobre Schnabel, Lagarde ha agradecido su contribución al BCE los últimos siete años: "Isabel ha desempeñado un papel fundamental en la determinación del BCE de estabilizar la inflación en nuestro objetivo del 2% a medio plazo y ha contribuido enormemente a la modernización de las operaciones del BCE para afrontar los retos del siglo XXI".

Y ha añadido: "Su compromiso con el servicio público ha sido inestimable para nuestra institución y para los ciudadanos a los que servimos en Europa".