El CEO de Monzo para la UE deja el grupo para montar su propia startup en otro sector

En mayo, Monzo abrió su lista de espera en España y ofrece servicios con IBAN españoles, integración con Bizum y domiciliaciones bancarias.

Monzo ha crecido hasta superar los 100 empleados repartidos entre Dublín, Barcelona y Madrid, y ha comenzado a operar en Irlanda y España.

Carney continuará en su puesto durante el proceso de búsqueda de su sucesor en Monzo.

Michael Carney, CEO de Monzo para la UE, anuncia su salida para lanzar una startup basada en inteligencia artificial y robótica para personas con discapacidad.

El CEO del neobanco Monzo para la Unión Europea, Michael Carney, ha anunciado su intención de dejar su cargo. Permanecerá en el puesto mientras se lleva a cabo la búsqueda de su sucesor.

Carney ha señalado que dejará la compañía para lanzar su propia startup, centrada en el uso de inteligencia artificial y la robótica para apoyar a personas con discapacidad.

"Desde que me incorporé a la compañía, hemos crecido hasta convertirnos en un equipo de más de 100 personas repartidas entre Dublín, Barcelona y Madrid, ofreciendo nuestros servicios a los clientes en Irlanda y ganando impulso en España", ha señalado Carney.

Monzo abrió en mayo su lista de espera para España tras haber fichado a Francisco Sierra, ex de Western Union, como responsable local.

La entidad, competidora directa de Revolut y que utilizará en España una sucursal de su licencia bancaria irlandesa, saldrá al mercado con IBAN españoles para domiciliaciones bancarias, ingresos de nómina e integración con Bizum.