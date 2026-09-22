Bizum Pay acelera su despliegue pero aún faltan por unirse Santander, Kutxabank, Cajamar, Deutsche, ING o los neobancos

El 75% de los terminales bancarios y más de 25 grandes cadenas comerciales ya aceptan pagos con Bizum.

Ibercaja se unirá a la plataforma antes de que finalice la semana, mientras que Deutsche Bank e ING prevén incorporarse en las próximas semanas.

Santander, Kutxabank, Cajamar, Deutsche Bank, ING y varios neobancos como Revolut, Trade Republic y N26 aún no se han sumado a Bizum Pay.

Bizum Pay ya está disponible para 20 millones de usuarios en más de 1,6 millones de comercios a través de siete bancos españoles.

La plataforma de Bizum Pay para pagar al instante con la popular app en comercios físicos acelera su despliegue. Ya está disponible para 20 millones de usuarios de Bizum en más de 1,6 millones de comercios a través de siete bancos españoles.

Por ahora, las entidades que ya ofrecen Bizum Pay a sus clientes son CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Unicaja, Caja Rural, Bankinter y Abanca.

Antes de que finalice esta semana, Ibercaja será el octavo banco en subirse a la plataforma, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes de la entidad.

Pero todavía hay grandes ausentes en Bizum Pay. El más sonado, el mayor banco multinacional de origen español, Santander. En el banco cántabro, conscientes de que esta nueva utilidad será de uso progresivo en una carrera a largo, no trasladan plazos estimados de cuándo se unirán.

Tampoco están bancos medianos o cajas rurales como Kutxabank o Cajamar; bancos internacionales con fuerte presencia en nuestro país como Deutsche Bank o ING, o neobancos tan rompedores como Revolut, Trade Republic o N26.

Desde Kutxabank recuerdan que están trabajando en ello y que, "en base a la estrategia comercial definida, dispondremos de este servicio a lo largo de 2026". En Cajamar únicamente hablan de lanzarlo "próximamente".

El más adelantado de entre las entidades retrasadas es el gigante germano. Deutsche Bank tiene previsto su estreno en Bizum Pay para "finales de octubre". Por su parte, el holandés ING le irá a la zaga y lo activará "en pocas semanas".

Neobancos

Los neobancos, pese a ser nativos digitales y aun gozando de gran agilidad y descaro a la hora de sacar nuevos productos y servicios al mercado, en esta ocasión están a la cola de la nueva versión de la famosa app de pagos instantáneos.

Desde Revolut simplemente indican que "actualmente estamos evaluando el desempeño del servicio y su adopción". Mientras que en Trade Republic reconocen que darán el salto "no antes de final de año", dado que "aún no tenemos visibilidad".

En esta misma línea, N26 asevera que, por ahora, no está: "Es algo que estamos viendo con el equipo de Producto para ver cuándo lo lanzamos".

Según Bizum, su nueva plataforma Bizum Pay ya alcanza al 60% de todas las personas que usan la solución de pagos de forma habitual. La ampliación progresiva también avanza en la red de terminales de pago: el 75% de los terminales bancarios ya acepta pagos con Bizum.

A esta cifra hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con Bizum.