SoftBank planea la emisión de 9.500 millones en bonos basura para financiar OpenAI

OpenAI negocia con inversores para alcanzar una valoración superior a 1,2 billones de dólares antes de su salida a Bolsa.

Parte de los fondos se destinarán a una nueva ronda de financiación en OpenAI, prevista para el próximo mes.

La operación sería una de las mayores emisiones de bonos basura de la historia, según Bloomberg.

SoftBank planea emitir bonos basura por valor de 9.500 millones de euros para reforzar su inversión en OpenAI.

SoftBank Group busca recaudar más de 11.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) a través de la emisión de bonos basura que serán utilizados en parte para reforzar su inversión en OpenAI.

Se trataría así de una de las mayores emisiones de bonos basura de la historia, según ha informado la agencia Bloomberg.

La emisión se destinaría, entre otras cuestiones, para cerrar una nueva ronda de financiación en OpenAI que esperan cerrar el próximo mes.

La compañía planea emitir 10.000 millones de dólares (8.700 millones de euros) en títulos denominados en dólares con tres plazos de vencimiento, así como 1.000 millones de euros en pagarés denominados en euros con dos vencimientos.

La apuesta de SoftBank en OpenAI ha centrado la estrategia de la firma nipona en su viraje hacia el sector de la IA y en marzo firmó un acuerdo de financiación puente por un monto total de 40.000 millones de dólares (34.636 millones de euros) para financiar principalmente su inversión en OpenAI.

De hecho, OpenAI se encuentra en conversaciones preliminares con inversores para cerrar una ronda de financiación con la que alcanzaría una valoración superior a los 1,2 billones de dólares (1,04 billones de euros) antes de su salida a Bolsa, después de que el CEO de la compañía, Sam Altman, anunciara que retrasaría este debut bursátil ante el debate generado en el sector para frenar el desarrollo de la IA.