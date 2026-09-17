Revolut planea una salida a bolsa en Londres y Nueva York mientras aspira ya a los 100 millones de clientes

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Las claves Generado con IA Revolut planea cotizar en la Bolsa de Londres y en el Nasdaq de Nueva York, aunque su mercado preferido sigue siendo Estados Unidos. La fintech británica ha expandido su presencia internacional, obteniendo licencias bancarias en países como Reino Unido, México, Australia, Lituania, Francia y Colombia. En 2025, Revolut alcanzó unos beneficios antes de impuestos de 2.300 millones de dólares y unos ingresos de 6.000 millones, un 46% más que el año anterior. La entidad cuenta actualmente con más de 80 millones de clientes y prevé superar los 100 millones para mediados de 2027.

El consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha indicado que el neobanco valora dar el salto al parqué de Nueva York y de Londres y cotizar así en ambos mercados bursátiles, aunque ha dejado claro que la opción favorita continúa siendo su presencia en la Bolsa neoyorkina.

"En realidad, actualmente estamos planeando una doble cotización, en la Bolsa de Valores de Londres y en el Nasdaq", ha sostenido Storonsky en una entrevista al diario francés 'Les Échos'.

La 'fintech' británica deja claro así sus planes para iniciar su andadura en las bolsas de valores a ambos lados del Atlántico, después de un año marcado por su expansión internacional con la aprobación de licencias bancarias en países como Reino Unido, México, Australia, Lituania, Francia o Colombia.

Asimismo, ha recibido la aprobación condicional de su carta bancaria en Estados Unidos, una licencia de pagos en Emiratos Árabes Unidos y otra de operaciones en Perú.

A pesar de sus planes de cotización dual, Storonsky ha confirmado que su objetivo principal continúa siendo Estados Unidos, un mercado "más grande" que incluye "inversores institucionales, fondos de cobertura, gestores de fondos y un número considerable de inversores individuales".

"Así que tenemos la opción de vender en un mercado pequeño con pocos compradores o en un mercado gigantesco con muchísimos compradores que competirán ferozmente por nuestras acciones. Por lo tanto, sí, preferimos Estados Unidos", ha especificado el CEO de Revolut.

Un portavoz de Revolut ha verificado a Europa Press las intenciones de la compañía, aunque ha sostenido que "cabe puntualizar que (Storonsky) lo ha planteado como una opción que estamos evaluando y que, por supuesto, está sujeta a las condiciones del mercado".

Acorde al último informe anual de Revolut, la 'fintech' obtuvo en 2025 unos beneficios antes de impuestos de 2.300 millones de dólares (1.993 millones de euros) y unos ingresos de 6.000 millones de dólares (5.199 millones de euros), un 46% más en el último caso.

Hoy en día, la entidad tiene más de 80 millones de clientes y unos depósitos totales de 67.500 millones de dólares (58.489 millones de euros), aunque ha precisado que superará los 100 millones para mediados de 2027.