Bankinter, Revolut y Openbank avivan la guerra de los depósitos y las cuentas remuneradas tras el alza de los tipos

Openbank eleva su depósito a seis meses al 2,75% TAE para clientes con nómina, mientras que sin vinculación la rentabilidad es del 1,25% TAE.

Revolut ofrece un 3,51% TAE en su cuenta remunerada para nuevos clientes españoles, con condiciones promocionales durante los primeros cuatro meses.

Bankinter aumenta la rentabilidad de su Cuenta Digital al 3% TAE para nuevos clientes y ofrece hasta 600 euros brutos por domiciliar la nómina.

Bankinter, Revolut y Openbank han mejorado sus ofertas de depósitos y cuentas remuneradas tras la subida de tipos del BCE al 2,5%.

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) de Christine Lagarde subió los tipos de interés oficiales por segunda vez en el año, en 25 puntos básicos hasta el 2,5%, para frenar la inflación provocada por la guerra de Irán.

Un anuncio esperado por el mercado -y replicado este miércoles por la Reserva Federal (Fed) estadounidense de Kevin Warsh, que ha llevado los suyos hasta el 4%- que tuvo repercusión inmediata en las ofertas de depósitos y cuentas remuneradas de algunos de los principales bancos medianos y digitales, como ING, MyInvestor, Banca March o Trade Republic.

Esta ofensiva ha tenido una segunda oleada de continuación desde entidades como Bankinter, Revolut u Openbank. En cambio, la gran banca -Santander, BBVA y CaixaBank- sigue impasible en la remuneración del pasivo ante el nuevo escenario creciente de tasas de interés.

Bankinter ha elevado la rentabilidad de su Cuenta Digital del 2,5% al 3% TAE, aunque sólo para nuevos clientes, y remunera saldos de hasta 100.000 euros.

Además, quienes domicilien su nómina podrán recibir hasta 600 euros brutos el primer año, campaña accesible para las primeras 50.000 cuentas contratadas, frente a las 40.000 primeras contrataciones de la oferta que Bankinter tenía vigente hasta comienzos de esta semana.

El principal neobanco europeo, Revolut, también ha sacado el bazoka para captar ahorradores a los que luego convierta en inversores. La fintech ha recuperado su oferta de ahorro mejorada del 3,51% TAE de su cuenta remunerada para nuevos clientes en España, tras la gran acogida de su reciente campaña.

Esta tasa de interés promocional se aplica sin condiciones durante los primeros 30 días. Los usuarios de Revolut podrán mantenerla realizando al menos tres pagos con tarjeta por un importe mínimo de 5 euros cada 30 días. La rentabilidad se aplicará durante un máximo de cuatro meses desde la fecha de activación de cada cliente, para saldos de hasta 25.000 euros.

En la escalada comercial también se ha metido Openbank, el banco digital del Grupo Santander, que ha mejorado su depósito a seis meses y ofrece un 2,75% TAE a clientes con nómina.

La nueva remuneración estará disponible para quienes domicilien su nómina, pensión, prestación de desempleo o ingresos mensuales de, al menos, 900 euros. Mientras que los clientes sin vinculación a Openbank también podrán contratarlo con una rentabilidad del 1,25% TAE.