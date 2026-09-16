El banquero personal digital Quartz de los ex de Revolut y N26 recauda 3,2 M€ para su despliegue en Reino Unido

Los cofundadores, André Silva y Mateus Mesquita Alves, cuentan con experiencia en la expansión global de Revolut y el desarrollo de productos de N26.

Quartz permite a los usuarios recibir información financiera personalizada y gestionar su patrimonio desde una única aplicación disponible en iOS y Android.

La plataforma, que reúne pensiones, ahorro e inversiones en un solo lugar y usa inteligencia artificial, abre su acceso en Reino Unido de forma escalonada y por invitación.

Quartz, la fintech fundada por exdirectivos de Revolut y N26, ha cerrado una ronda presemilla de 3,2 millones de euros liderada por Daphni, Outward VC y Kfund.

Quartz, la fintech londinense que nació al calor de varios exdirectivos de Revolut o N26 y que quiere hacer accesible para el gran público la experiencia de contar con un banquero personal, ha cerrado una ronda presemilla de 3,2 millones de euros.

La operación está liderada por el fondo parisino de venture capital Daphni, con la participación de Outward VC y el español Kfund. Además de inversores privados como Philippe Gelis, fundador de Kantox, y Gilles BianRosa, exdirector de Producto de N26 y Kraken.

De la mano de este anuncio, la compañía ha abierto desde este miércoles el acceso a su plataforma en Reino Unido.

La fintech comenzará a incorporar progresivamente a los usuarios registrados en su lista de espera en Reino Unido. El acceso se realizará por invitación y de forma escalonada, con el objetivo de "mantener la calidad de la experiencia durante esta primera fase de crecimiento", según la empresa. La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android.

Quartz inició las pruebas de su plataforma durante el primer trimestre de este año y, desde entonces, sus primeros usuarios han conectado más de 10 millones de libras (11,7 millones de euros) en activos.

La fintech fundada por antiguos directivos de Revolut y N26 reúne en una única plataforma pensiones, ahorro e inversiones y utiliza inteligencia artificial para ofrecer información personalizada en tiempo real.

En Quartz, los usuarios pueden hacer preguntas sobre su patrimonio y recibir respuestas contextualizadas teniendo en cuenta tanto su situación financiera como sus objetivos.

La firma fue fundada en 2025 por André Silva, cofundador y CEO, y Mateus Mesquita Alves, cofundador y director de Producto, dos perfiles con experiencia previa en algunas de las principales fintech europeas. Silva fue anteriormente responsable de Expansión Global de Revolut, donde participó en la expansión del neobanco en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia-Pacífico. Por su parte, Mesquita Alves fue responsable de Productos de Inversión en N26.

"El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de las finanzas. Por eso, hemos reunido un equipo de diez personas entre Londres, Barcelona y Oporto, con el objetivo de hacer que millones de personas puedan beneficiarse de él", sostienen sus cofundadores.