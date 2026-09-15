Un 'hackeo' a Revolut compromete los datos de 680 clientes, 25 de ellos en España

Revolut asegura que sus sistemas y los fondos de los clientes no han sido afectados por este incidente.

La información filtrada incluye documentos de verificación de identidad y datos sobre la actividad en bitcoin de los usuarios.

El ataque se realizó mediante suplantación de identidad utilizando el dominio de correo legítimo de una agencia gubernamental.

Un hackeo a Revolut ha expuesto los datos de 680 clientes, de los cuales 25 son usuarios en España.

Las redes sociales arden con el hackeo a Revolut. El neobanco de origen británico detectó hace unos días "un sofisticado caso de suplantación de identidad" -según el comunicado oficial de la entidad- en el que un tercero no autorizado utilizó el dominio legítimo de correo electrónico de una agencia gubernamental para solicitar información de clientes de forma fraudulenta.

Diferentes expertos en ciberdelincuencia y tecnología apuntan a que el origen del problema podría haber tenido lugar en Italia.

En cuanto Revolut tuvo conocimiento del incidente, bloqueó de inmediato la dirección de correo involucrada y notificó tanto a la agencia gubernamental como a las autoridades competentes, a los reguladores de protección de datos y a los reguladores financieros correspondientes.

Fuentes cercanas a la entidad atestiguan que Revolut ha iniciado una auditoría interna y que, según su investigación, la filtración ha afectado a 680 personas, de las cuales 25 están registradas en la entidad española.

Cabe recordar que Revolut acaba de alcanzar los 7 millones de clientes en España y ya se plantea llegar a los 10 millones para 2028. A nivel global, el banco digital cuenta con más de 80 millones de clientes en todo el mundo.

Por tanto, el hackeo afecta al 0,00036% de su base de clientes española y al 0,00085% de sus usuarios mundiales.

La información compartida habría incluido documentos utilizados durante los procesos de verificación de identidad y datos relacionados con la actividad de bitcoin de los usuarios, conforme a informes de la prensa especializada.

"Los sistemas de Revolut y los fondos de nuestros clientes no se han visto afectados. Ya nos hemos puesto en contacto directamente con el reducido número de personas afectadas para informarles de lo sucedido y ofrecerles todo nuestro apoyo", sostienen desde la fintech.