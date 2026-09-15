Un 'hackeo' a Revolut compromete los datos de 680 clientes, 25 de ellos en España
Mediante "un sofisticado caso de suplantación de identidad".
Apenas afecta al 0,00036% de su base de clientes española y al 0,00085% de sus usuarios mundiales.
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Un hackeo a Revolut ha expuesto los datos de 680 clientes, de los cuales 25 son usuarios en España.
El ataque se realizó mediante suplantación de identidad utilizando el dominio de correo legítimo de una agencia gubernamental.
La información filtrada incluye documentos de verificación de identidad y datos sobre la actividad en bitcoin de los usuarios.
Revolut asegura que sus sistemas y los fondos de los clientes no han sido afectados por este incidente.
Las redes sociales arden con el hackeo a Revolut. El neobanco de origen británico detectó hace unos días "un sofisticado caso de suplantación de identidad" -según el comunicado oficial de la entidad- en el que un tercero no autorizado utilizó el dominio legítimo de correo electrónico de una agencia gubernamental para solicitar información de clientes de forma fraudulenta.
Diferentes expertos en ciberdelincuencia y tecnología apuntan a que el origen del problema podría haber tenido lugar en Italia.
En cuanto Revolut tuvo conocimiento del incidente, bloqueó de inmediato la dirección de correo involucrada y notificó tanto a la agencia gubernamental como a las autoridades competentes, a los reguladores de protección de datos y a los reguladores financieros correspondientes.
Fuentes cercanas a la entidad atestiguan que Revolut ha iniciado una auditoría interna y que, según su investigación, la filtración ha afectado a 680 personas, de las cuales 25 están registradas en la entidad española.
Cabe recordar que Revolut acaba de alcanzar los 7 millones de clientes en España y ya se plantea llegar a los 10 millones para 2028. A nivel global, el banco digital cuenta con más de 80 millones de clientes en todo el mundo.
Por tanto, el hackeo afecta al 0,00036% de su base de clientes española y al 0,00085% de sus usuarios mundiales.
La información compartida habría incluido documentos utilizados durante los procesos de verificación de identidad y datos relacionados con la actividad de bitcoin de los usuarios, conforme a informes de la prensa especializada.
"Los sistemas de Revolut y los fondos de nuestros clientes no se han visto afectados. Ya nos hemos puesto en contacto directamente con el reducido número de personas afectadas para informarles de lo sucedido y ofrecerles todo nuestro apoyo", sostienen desde la fintech.