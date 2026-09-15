CBNK (Banco Caminos-Bancofar) ficha como consejera independiente a la exCEO de ING, Almudena Román

Román fue elegida en la junta de accionistas de junio y su experiencia refuerza la transformación y evolución del banco, tras más de 26 años en ING y su paso reciente por la consultora Babel.

La entidad obtuvo un beneficio neto de 19,1 millones de euros en 2025, un 4,3% más que el año anterior, y los recursos de clientes crecieron un 7,04% hasta los 5.187 millones de euros.

CBNK es un banco español surgido de la unión de Banco Caminos y Bancofar en 2023, especializado en servicios financieros para colectivos profesionales como ingenieros, farmacéuticos y otros sanitarios.

Almudena Román, exCEO de ING España, se incorpora como consejera independiente al consejo de administración de CBNK (Banco Caminos-Bancofar).

Una de las banqueras más conocidas de España vuelve al sector. Aunque no lo hace a la primera línea de batalla, sino con su experiencia y asesoramiento experto a un consejo de administración.

Almudena Román, exCEO de ING y quien abandonó el banco naranja en verano de 2025 tras 26 años en el grupo, donde fue una de los artífices de su irrupción y crecimiento en el panorama financiero español, ha fichado por CBNK Banco de Colectivos como consejera independiente.

CBNK es un banco español creado tras la unión de Banco Caminos y Bancofar en 2023. Su consejero delegado es Enrique Serra. Se enfoca en ofrecer servicios financieros a profesionales de sectores específicos, como los ingenieros, los farmacéuticos u otros colectivos esenciales y particulares.

Por extensión, la entidad lleva varios años intentando abrirse a otros profesionales sanitarios como médicos, odontólogos o veterinarios.

En 2025 obtuvo un beneficio neto de 19,1 millones de euros, un 4,3% más que el año anterior. A cierre de junio, sus recursos de clientes habían crecido un 7,04% interanualmente, hasta los 5.187 millones de euros.

Román fue elegida consejera independiente de CBNK en la junta general de accionistas del pasado mes de junio.

"Su incorporación refuerza la capacidad de nuestro consejo de administración al sumar una profesional con una amplia experiencia y un profundo conocimiento del sector, así como una trayectoria especialmente destacada en la transformación y evolución de la banca en los últimos años", aseveran desde CBNK.

La banquera ejerció como consejera delegada en funciones en ING tras la salida de Ignacio Juliá al ser fichado por Santander y previo al nombramiento del actual CEO del banco neerlandés en España, Alfonso Tolcheff. Tras su marcha de ING, este febrero se enroló en el comité asesor en España de la consultora Babel.

En sus más de 26 años en ING España & Portugal, desempeñó numerosos roles directivos: responsable de Internet, directora general de Marketing y Gestión de Marca, directora general de Particulares o directora general de Desarrollo de Negocio, además del mencionado de consejera delegada.