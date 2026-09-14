Revolut alcanza los 7 millones de clientes en España y ya se plantea llegar a los 10 millones para 2028

Revolut abrirá en Barcelona su primera tienda física permanente en el mundo y planea ofrecer paquetes de datos y eSIM para móviles en España.

Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 25 y 34 años tiene cuenta en Revolut, y los depósitos en cuentas remuneradas han aumentado un 80% en un año.

La fintech británica ya supera a Banco Sabadell en número de clientes y se posiciona como el cuarto banco español por usuarios.

Revolut ha superado los 7 millones de clientes en España y se plantea llegar a los 10 millones en 2028.

Revolut, el banco digital global con más de 80 millones de clientes en todo el mundo, ha superado los 7 millones de clientes en España, consolidando a nuestro país como uno de sus principales mercados a nivel global. La compañía mantiene su ritmo de crecimiento y se marca ahora como próximo objetivo inaugurar 2027 con 8 millones de clientes en España.

Es más, sus responsables locales apuntan ya hacia una nueva cota, en los 10 millones de clientes en España para 2028, tal y como avanzaron la pasada semana en el marco del GP de España de F1, Madring.

Cabe recordar que Revolut patrocina al equipo Audi, uno de los dos debutantes en la parrilla. El otro es Cadillac.

Aunque muchas de sus cuentas aún son de pequeños importes, lo cierto es que, a tenor de distintos informes de consultoras, con su cifra actual de clientes, Revolut habría superado, por ejemplo, a Banco Sabadell, que se mueve en torno a los 6,5 millones de clientes. Lo que lo situaría como el cuarto banco español con más clientes registrados.

El neobanco de origen británico acaba de nombrar a Santiago Pérez Olano, procedente de Remitly, como nuevo director general de España tras cerca de un año con la silla vacía.

El nuevo hito llega acompañado de una evolución significativa en la relación de los españoles con Revolut. Las cifras remitidas por la entidad muestran que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 25 y 34 años ya tiene cuenta en Revolut.

Asimismo, el número de clientes que recibe su salario directamente en Revolut ha aumentado un 69% interanual al tiempo que su segmento Revolut Business ha alcanzado los 30.000 clientes en España.

Mientras, la compañía avanza en su objetivo de convertirse en una cuenta de referencia tanto para particulares como para empresas, y los clientes españoles mantienen actualmente más de 3.200 millones de euros en cuentas remuneradas de Revolut, un 80% más que hace un año.

En los últimos doce meses, la sucursal española del neobanco ha captado 1.800 millones en depósitos.

"Hemos demostrado que podemos crecer a gran velocidad, ahora queremos demostrar la profundidad que puede alcanzar nuestro modelo. Queremos que Revolut sea el lugar donde nuestros clientes gestionen su dinero cada día, construyan sus ahorros, inviertan, viajen y, cada vez más, desarrollen también sus negocios", sostiene Pérez Olano.

Y añade: "La pregunta no es si nos vamos a consolidar como la cuenta principal de los clientes en España, sino cuándo".

Ignacio Zunzunegui, director de Crecimiento para la Europa del Sur en Revolut, apunta a que el fin último de la fintech es que, "a diferencia de la gran banca, no queremos ser la banca que quita cosas o valor a los clientes para sí misma, sino la que les da valor".

Planes inmediatos

En su hoja de ruta más inmediata para España, ya dispone de más de 120 cajeros en todo el territorio español y su plan es cerrar 2026 con más de 200, tras su desembarco en otras regiones como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Islas Baleares.

Además, su primera tienda física permanente en el mundo (en un concepto similar a la Apple Store) finalmente abrirá en Barcelona a comienzos de 2027.

Asimismo, y según deslizaron desde la compañía, es probable que, a corto plazo, lancen paquetes de datos y eSIM para telefonía móvil e Internet con un socio tercero, como ya tienen en el extranjero ellos mismos (con 1GLOBAL y Gigs) y en España ya ofrecen competidores como Santander (con Gigs) o N26 (con Orange).