Botín y otros 10 grandes banqueros europeos piden a la UE simplificar la normativa para doblar el crédito concedido

La carta está dirigida a los máximos responsables de la UE y firmada por líderes de bancos como HSBC, UBS, Deutsche Bank y Barclays, entre otros.

Proponen que la Comisión Europea presente en 2027 dos paquetes: uno de simplificación y otro de integración del mercado bancario europeo.

Solicitan una moratoria temporal sobre nuevas exigencias de capital y la integración regulatoria para facilitar el crédito y la inversión productiva.

Once grandes banqueros europeos, entre ellos Ana Botín, piden a la UE simplificar la normativa para impulsar el crecimiento y la competitividad económica.

Once máximos directivos y presidentes de grandes bancos europeos, entre ellos Ana Botín, presidenta del Santander, han escrito una carta conjunta a los líderes de las instituciones de la Unión Europea para reclamar medidas urgentes que impulsen el crecimiento y la competitividad económica de Europa.

Los firmantes señalan que Europa afronta simultáneamente varios desafíos: bajo crecimiento, inestabilidad geopolítica, incendios y riesgos climáticos, bajos niveles de reservas de gas, necesidad de reforzar la defensa y competencia internacional en tecnologías estratégicas.

Según la misiva, que ha podido consultar este periódico, estos retos exigen reformas estructurales en energía, defensa, digitalización y financiación privada.

La idea central del documento es que Europa dispone tanto del capital como de las instituciones necesarias para competir, pero necesita un marco regulatorio que permita movilizar esos recursos con mayor rapidez.

El mensaje de los bancos es que la regulación debe proteger la estabilidad, pero también favorecer el crecimiento, la inversión, la innovación y la competitividad internacional.

Así, los banqueros firmantes solicitan una moratoria temporal sobre nuevas exigencias de capital en los bancos de la zona euro, así como simplificación e integración regulatoria.

Argumentan que los bancos europeos ya cuentan con unos 2,5 billones de euros de capacidad de absorción de pérdidas y que esa fortaleza debería utilizarse para financiar la inversión productiva.

También solicitan convertir la simplificación normativa en un objetivo permanente y eliminar reglas que, en su opinión, no aporten una mejora proporcional de la estabilidad financiera. Igualmente reclaman reducir la fragmentación del mercado único y eliminar barreras nacionales que dificultan que los bancos europeos crezcan, operen a escala y compitan internacionalmente.

Aunque la carta incluye la estimación de Mario Draghi de que la UE necesita alrededor de 1,2 billones de euros de inversión anual para afrontar sus prioridades estratégicas, esto es, para no quedarse atrás frente a gigantes como Estados Unidos o China, cabe recordar que Oliver Wyman ya estimó el pasado junio que Europa necesita 1,4 billones de euros de inversión anuales para no ceder ante estas potencias.

Los bancos financian actualmente, aproximadamente, el 75% de esa actividad, aunque, a su juicio, los mercados de capitales deberían adquirir un mayor peso.

Dado que la expansión de los mercados de capitales llevará tiempo, los firmantes consideran necesario que el crédito bancario al sector privado crezca un 5% anual, más del doble del ritmo registrado antes de la pandemia. En particular, las pequeñas y medianas empresas integradas en las cadenas industriales europeas necesitarán financiación bancaria significativa para ampliar su capacidad.

Dos paquetes

Por tanto, los once bancos promotores piden a la Comisión Europea que presente, a comienzos de 2027, dos paquetes separados: un paquete de simplificación, destinado a proporcionar flexibilidad financiera rápidamente, y un paquete de integración, centrado en cuestiones más complejas relacionadas con la unificación del mercado bancario europeo.

El objetivo sería que el Consejo y el Parlamento Europeo pudieran completar las reformas durante la segunda mitad de 2027.

En concreto, la misiva se dirige a António Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

Y a Botín la secundan como firmantes Georges Elhedery, CEO de HSBC; Sergio Ermotti, CEO de UBS; Olivier Gavalda, CEO de Crédit Agricole; Slawomir Krupa, CEO de Société Générale; Jean Lemierre, presidente de BNP Paribas; Nicolas Namias, CEO de BPCE Group (Natixis); Steven van Rijswijk, CEO de ING; Christian Sewing, CEO de Deutsche Bank; C.S. Venkatakrishnan, CEO de Barclays, y Bill Winters, CEO de Standard Chartered.