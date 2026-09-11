Bancos como ING o MyInvestor reaccionan al BCE y suben la remuneración de sus depósitos

Los grandes bancos españoles mantienen bajas remuneraciones en sus depósitos, mientras entidades extranjeras y fintech como Trade Republic ya superan el 3% TAE.

MyInvestor eleva la remuneración de sus depósitos hasta el 2,50% TAE en todos los plazos para clientes con una cartera automatizada desde 150 euros, subiendo al 3,25% para Premium a 3 meses.

ING ofrece depósitos a 12 meses con TAE entre 2,00% y 2,30%, y a 24 meses entre 2,25% y 2,60%, además de nuevos productos a 6 meses y un depósito de bienvenida al 3%.

ING y MyInvestor han incrementado la rentabilidad de sus depósitos tras la segunda subida de tipos de interés por parte del BCE.

La segunda subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación provocada por la guerra de Irán ya tiene sus primeras reacciones en la banca. Algunas entidades como ING o MyInvestor se han apresurado a mejorar la rentabilidad de sus depósitos.

El guion que manejaba el mercado se cumplió a la perfección. La institución monetaria que preside Christine Lagarde volvió a subir este jueves los tipos de interés en un cuarto de punto, su segundo incremento del año, hasta situar la tasa de referencia (la facilidad de depósito) en el 2,5%, su nivel más alto desde abril de 2025.

El BCE revisó al alza su previsión de crecimiento y empeoró la de inflación, lo que le empuja a más incrementos del precio del dinero.

Uno de los más rápidos en mover su escaparate -de hecho, lo anunció pocas horas antes- ha sido ING. El banco de origen neerlandés ha elevado las rentabilidades de sus Depósitos Naranja a 12 y 24 meses con rendimientos muy competitivos: entre el 2,00% y el 2,30% TAE para el 12 meses, en función de los importes depositados por el cliente, y entre un 2,25% y un 2,60% TAE para el dos años, también conforme al importe.

ING continúa reforzando su propuesta de ahorro con el lanzamiento de dos nuevos Depósitos Naranja a 6 meses que ofrecen entre el 2,00% y el 2,15% TAE para cantidades superiores a 50.000 euros, y suma un depósito de bienvenida para nuevos clientes al 3% TAE a 3 meses para un importe máximo de 50.000 euros.

Las consecuencias de la subida de los tipos de interés del BCE

MyInvestor, el neobanco especializado en inversión respaldado por Andbank, El Corte Inglés, AXA y varios family offices, ha recurrido a la misma fórmula que ING, adelantándose al anuncio del BCE al dar por hecho que el guion se cumpliría con pulcritud. Como así ocurrió.

En su caso, la entidad ha elevado la rentabilidad de sus depósitos hasta el 2,50% TAE en todos los plazos (1, 3, 6 y 12 meses) para los clientes que mantengan o contraten una cartera automatizada de fondos de, al menos, 150 euros. En caso contrario, la rentabilidad es del 2,25% TAE.

Si bien la rentabilidad del depósito a 3 meses para clientes Premium sube al 3,25% TAE.

Con el movimiento del BCE en el precio oficial del dinero, los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito, a las operaciones principales de financiación y a la facilidad marginal de crédito aumentan hasta el 2,50%, el 2,65% y el 2,90%, respectivamente.

Pasividad de la gran banca

Desde HelpMyCash advertían que el mercado ya se ha adelantado, puesto que el Euríbor ha superado el 3% en septiembre y ha llegado a rebasar el 3,10%, en tanto que "esta subida no está llegando con la misma rapidez al bolsillo de los ahorradores".

"Mientras el Euríbor ya anticipa las nuevas subidas de tipos y encarece las hipotecas variables, los grandes bancos españoles apenas han mejorado la rentabilidad de sus depósitos", contrasta el comparador.

De hecho, como subraya HelpMyCash, "Santander no promociona depósitos en su web, BBVA apuesta únicamente por un depósito combinado y CaixaBank ofrece un máximo del 1,10% TAE. Mientras tanto, varias entidades extranjeras que operan en España ya superan el 3% TAE a un año y alguna llega hasta el 3,46% TAE".

El BCE también ha tenido repercusión en las cuentas remuneradas. Por ejemplo, Trade Republic elevará la remuneración sobre el efectivo de sus clientes hasta el 2,50% TIN (2,53% TAE) a partir del próximo miércoles 16 de septiembre -cuando se haga oficial la subida de tipos- de aquellos clientes que se unieran antes del 12 de mayo, momento del inicio de su promoción al 3,04% para nuevos clientes.