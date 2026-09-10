Openbank rebaja a un euro la compraventa de acciones y ETF para competir de tú a tú contra los neobancos

La entidad ha lanzado la campaña Openbank Golden Card, premiando historias de honestidad protagonizadas por creadores de contenido con tarjetas valoradas en 10.000 euros.

Openbank estudia ampliar su oferta para incluir la compraventa de fondos de activos privados desde un euro, aunque por ahora la mayor demanda sigue siendo de acciones y ETF.

El banco digital del Grupo Santander ofrece acceso a más de 4.000 acciones y 1.200 ETF en su plataforma de bróker, compitiendo directamente con neobancos como Revolut y Trade Republic.

Openbank reduce a un euro la comisión por compraventa de acciones y ETF, eliminando además la comisión de custodia para sus clientes en España, Portugal y Países Bajos.

Openbank pasa a la ofensiva para no ceder terreno ante el empuje de los neobancos. El banco digital del Grupo Santander ha actualizado las tarifas de su servicio de bróker con una bajada de las comisiones para la compraventa de acciones y fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés).

Desde ahora, la entidad reduce a un euro la comisión de compraventa para la operativa en mercados nacionales e internacionales, independientemente de la cantidad invertida, y elimina la comisión de custodia.

En la actualidad, la entidad ofrece un catálogo de más de 4.000 acciones y más de 1.200 ETF.

Los nuevos precios serán de aplicación para los clientes de Openbank en España, Portugal y Países Bajos. Esto es, el viejo Openbank antes de que éste se integrara a nivel global con Santander Consumer Finance.

Por tanto, quedan fuera -al menos, por el momento- los clientes de Alemania, México y Estados Unidos, geografías donde Openbank societaria y operativamente funciona de forma autónoma con consejeros delegados propios.

"Queremos ser el banco digital de confianza de nuestros clientes, los que tenemos ahora y los que tendremos en el futuro. Y queremos que nuestros clientes encuentren todo en un mismo sitio, y que lo que busquen sea excelente, competitivo y transparente en cada vertical de negocio que ofrecemos", asiente Gonzalo Pradas, general manager de Openbank España, en conversación con este periódico.

La filial del Santander reacciona así a los agresivos anuncios de competidores fintech como Revolut o Trade Republic, que también permiten comprar y vender acciones y fondos cotizados en bolsa de forma gratuita si se tiene un plan o desde un euro.

¿Más productos a 1 euro?

Otros brókeres como XTB, Self Bank, DeGiro, Lightyear o Freedom24 también ofrecen precios bajos (uno o dos euros, gratuidad con un mínimo de operaciones o una comisión contenida) para la inversión en productos financieros cotizados en función del plan contratado o si los activos se circunscriben a un mercado en concreto.

A futuro, Openbank estudia la posibilidad de abrir la compraventa de fondos de activos privados o no cotizados, u otros activos, desde un euro. Aunque en el banco son conscientes de que la mayoría de ahorradores e inversores lo que más utilizan para sus carteras son acciones y ETF por su liquidez y facilidad de comprensión.

En sentido amplio, Openbank ofrece distintas alternativas de inversión para todo tipo de inversores. Entre ellas, destaca un servicio de compraventa de criptomonedas lanzado en España y Alemania, un servicio de inversión automatizada roboadvisor o un catálogo de más de 3.000 fondos de inversión de más de 120 gestoras.

Además, pone a disposición de sus clientes una plataforma de bróker que integra herramientas de inteligencia artificial, que proporcionan precios objetivo a uno, tres y seis meses para más de 1.000 acciones de Europa y Estados Unidos.