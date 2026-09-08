¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta de El Hormiguero repartirá dinero con Revolut y no con Openbank

Además, Revolut lanzará un sorteo mensual para nuevos clientes y repartirá más de 300.000 euros en premios durante la temporada.

El concurso telefónico seguirá regalando 6.000 euros semanales a quienes respondan correctamente a la famosa pregunta del programa.

Revolut, la fintech global con más de 6,5 millones de usuarios en España, será el nuevo colaborador de la sección durante esta temporada.

El concurso "La tarjeta de El Hormiguero" cambia de patrocinador tras casi nueve años y ahora colaborará con Revolut en lugar de Openbank.

"¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta de El Hormiguero". Esta es la popular frase que, en tono de broma, debe responder por teléfono un ciudadano si quiere llevarse el premio económico de varios miles de euros normalmente asociado al programa de Antena 3 (Atresmedia) liderado por Pablo Motos.

Una fórmula televisiva que, durante casi nueve años, ha estado asociada en su patrocinio a Openbank, el banco digital del Grupo Santander, y que de ahora en adelante lo estará al neobanco Revolut, su nuevo colaborador.

Revolut, la fintech global con más de 6,5 millones de usuarios en España, ha anunciado el acuerdo con el programa de televisión de El Hormiguero para convertirse en el colaborador de esta temporada de una de las secciones más famosas: "La tarjeta de El Hormiguero".

De esta manera, Revolut da un paso más en su objetivo de ofrecer nuevas soluciones para maximizar el rendimiento del dinero de los españoles.

Desde su desembarco en el país, la entidad ha puesto el foco en el ahorro, una estrategia que ha impulsado proactivamente este año con el lanzamiento de nuevas ofertas para maximizar el ahorro de las cuentas remuneradas para nuevos clientes, así como iniciativas para aprender nuevas técnicas de microahorro.

El famoso concurso telefónico, que el próximo año celebrará su décimo aniversario como sección fija del programa, mantendrá su mecánica habitual.

En pleno directo, el invitado de la noche realizará una llamada al azar para formular la mítica pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Si el espectador al otro lado de la línea contesta "¡La tarjeta de El Hormiguero!", se llevará automáticamente un bote de 6.000 euros. Sin embargo, si falla, el dinero se acumula y el concurso volverá a abrirse la próxima semana.

Sorteos adicionales

El acuerdo entre Revolut y el programa de Antena 3 es por una temporada. Y esta es la primera vez que el formato cambia de patrocinador en su historia.

La entidad también lanzará otro sorteo mensual donde los nuevos clientes podrán ganar 6.000 euros. En total, la entidad repartirá más de 300.000 euros entre todos los afortunados que respondan bien a la pregunta o que participen en el sorteo paralelo.