Banco Mediolanum se plantea el reto de duplicar en un lustro su negocio en España tras crecer un 80% en dos años y medio

Mediolanum destaca por su política de cercanía al cliente y ha sido reconocido por séptimo año consecutivo como el banco con los clientes más satisfechos de España.

La entidad ha inaugurado su nueva sede en Sevilla, en la Casa Ybarra, reforzando su modelo de banca personalizada sin oficinas tradicionales.

El banco gestiona actualmente 17.158 millones de euros y atiende a 296.415 clientes españoles a través de más de 1.700 family bankers.

Banco Mediolanum busca duplicar su negocio en España en cinco años tras crecer un 80% en recursos de clientes desde enero de 2024.

Banco Mediolanum se embarca en el reto de duplicar sus cifras en España, donde actualmente gestionan 296.415 clientes con 17.158 millones de euros a través de más de 1.700 family bankers.

Son las previsiones anunciadas hoy por el consejero delegado de la entidad Luca Bosisio, durante la inauguración de la nueva sede en Sevilla, en la Casa Ybarra.

"Desde enero de 2024 hasta junio de este año hemos aumentado en un 80% los recursos de clientes, hasta los 17.158 millones de euros, lo que demuestra el fuerte crecimiento de nuestro modelo”, ha indicado Bosisio.

La entidad detecta en España fuerte potencial de crecimiento, pues este modelo de banca personalizada que opera a través de asesores personales y no de oficinas apenas si tiene en España un 1% del mercado, cuando en Italia, país matriz de la entidad, supera el 20%.

El negocio español representa actualmente más del 10% del total de los recursos en manos grupo (por un valor total de 168.228 millones de euros), y el 14% de sus más de 2 millones de clientes globales.

Con presencia en España desde el año 2.000, en la entidad destacan que han crecido más en los últimos dos años y medio (periodo que coincide con Luca Bosisio como CEO) que en los 23 anteriores.

Desde 2000 en España

Banco Mediolanum entró en el año 2000 en el sistema nacional con la adquisición de Fibanc.

Carlos Tusquets, presidente de Banco Mediolanum, ha destacado que la entidad introdujo en España una banca sin oficinas pero cerca del cliente, para ofrecerle un servicio integral en todas sus decisiones financieras. Una filosofía que aplica desde su fundación en Italia en 1982.

“Se reían de nosotros. Nos decían que no duraríamos ni unos años. Y hoy las autoridades regulatorias europeas nos ponen de ejemplo como modelo”, han recordado directivos de la entidad en la presentación de su nueva sede sevillana.

“La tecnología es clave para ofrecer mejores herramientas y un mejor servicio, pero las decisiones financieras más relevantes siguen requiriendo confianza, cercanía y acompañamiento profesional", ha explicado Sara Doris, Vicepresidenta de Banco Mediolanum, e hija del fundador, Ennio Doris.

“Hemos sido reconocidos por séptimo año consecutivo como el banco con los clientes más satisfechos de España, según el estudio anual elaborado por la consultora Stiga”, resaltan desde el banco.

La cúpula de la entidad ha recordado decisiones tomadas como devolver a sus clientes afectados por la quiebra de Lehman Brothers 120 millones de euros en tres meses como aval de su política de cercanía al cliente.

En Sevilla

En Sevilla, el banco quiere estrechar esa cercanía a sus clientes con su nueva sede en la Casa Ybarra, un palacio que es hoy uno de los edificios más representativos de la arquitectura empresarial sevillana del siglo XX.

Desde esta sede (la anterior estaba en las Setas y se había quedado pequeña) operarán 170 family bankers, especialistas de banca autónomos que trabajan para la entidad.

Como el resto de España, Mediolanum está nutriendo su plantilla de colaboradores en Sevilla con seniors recién salidos de otras entidades que cierran oficinas, con amplia experiencia y una abultada cartera de clientes.

El edificio, fue sede de la naviera familiar Ybarra, fue diseñado por el arquitecto Aníbal González, autor -entre otras obras- de la Plaza de España.

El inmueble conserva numerosos elementos originales: la fachada de piedra y ladrillo visto; la rica decoración de cerámica trianera pintada a mano por M. G. Montalbán; la forja realizada por el maestro herrero sevillano Juan Miró, o el patio central presidido por una singular Rosa de los Vientos.

Entre otros tesoros, alberga tapices del siglo XVII regalados a Sevilla por el Papa Clemente X por la canonización de San Fernando, o un cuadro con la primera imagen de la que hay constancia de la Feria de Sevilla.

Tras la inauguración oficial presidida por el alcalde José Luis Sanz la entidad realiza jornadas de puertas abiertas para mostrar el resultado de la reforma realizada a sus clientes.