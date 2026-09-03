Revolut recibe la aprobación de la OCC de EEUU para constituirse como banco federal

Revolut refuerza su expansión en América y otros mercados, donde ya tiene licencias bancarias en México, Francia, Australia y Reino Unido, y está avanzando en otras regiones como Sudáfrica.

Cuando obtenga todas las licencias, Revolut podrá ofrecer préstamos, tarjetas de crédito y depósitos garantizados por la FDIC, así como acceso a stablecoins y criptomonedas en EEUU.

La compañía tramita ahora las autorizaciones restantes con la FDIC y la Reserva Federal, con el objetivo de lanzar su entidad bancaria en EEUU en 2027.

Revolut ha recibido la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU para obtener su licencia bancaria federal.

Revolut ha recibido la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) para obtener su licencia bancaria federal en este país, según ha informado la compañía en un comunicado.

La firma se encuentra en la actualidad tramitando las solicitudes y autorizaciones restantes con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal estadounidense (Fed), así como la aprobación final de la OCC, a medida que avanza, según lo previsto por Revolut, hacia el lanzamiento de su entidad bancaria en 2027.

Una vez obtenidas todas las autorizaciones, Revolut podrá ofrecer directamente a sus clientes estadounidenses una gama de productos bancarios como préstamos, tarjetas de crédito y depósitos garantizados por la FDIC, además de acceso a stablecoins y criptomonedas.

La fintech explica que la constitución como banco federal reforzará su presencia en el continente americano, donde ya ha obtenido la licencia bancaria en México y ha seguido avanzando en los trámites regulatorios en Brasil, Colombia, Perú y Argentina.

Además del continente americano, Revolut, que espera alcanzar los 100 millones de clientes a mediados del 2027, ha obtenido licencias bancarias en Francia, Australia y el Reino Unido, una licencia de entidad de pago en los Emiratos Árabes Unidos y avanza en la solicitud de su licencia bancaria en Sudáfrica.