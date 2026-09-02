Sipay se alía con Kloutit para dotar a los comercios online de tecnología para gestionar las reclamaciones de pago

Sipay, fintech española con presencia en más de 40 países, refuerza así su apuesta por la innovación y la mejora de la experiencia de pago más allá de la simple transacción.

La colaboración facilitará a los comercios clientes de Sipay el acceso a esta tecnología de gestión de disputas de pago, optimizando la eficiencia y reduciendo la carga operativa.

La tecnología de Kloutit permite a los comercios recuperar hasta 5,5 veces más ingresos por chargebacks en comparación con la gestión tradicional.

Sipay y Kloutit han firmado una alianza para ofrecer a los comercios online una solución automatizada que gestiona reclamaciones de pago (chargebacks) mediante inteligencia artificial.

Sipay, la fintech española de tecnología de pagos, y Kloutit, startup también española especializada en la gestión y defensa automatizada de chargebacks mediante inteligencia artificial, han cerrado una alianza para facilitar a los comercios electrónicos una solución especializada que simplifica y automatiza la gestión de disputas de pago.

Los chargebacks son reclamaciones iniciadas por el titular de una tarjeta ante su banco para solicitar la devolución de un cargo. Para los comercios online, su gestión suele requerir la revisión individual de cada caso, la recopilación de pruebas, la preparación de la documentación y la presentación de la defensa dentro de los plazos establecidos.

En España, la incidencia es todavía moderada frente a otros mercados, pero el crecimiento del comercio electrónico está convirtiendo esta gestión en un servicio cada vez más demandado por los negocios que operan online.

La tecnología de Kloutit automatiza este proceso a través de IA. Su plataforma analiza la información disponible en cada disputa y genera una defensa personalizada, con las pruebas y los datos necesarios para aumentar las opciones de recuperación. Según datos de Kloutit, los comercios que utilizan su solución recuperan hasta 5,5 veces más ingresos por chargebacks frente a la gestión tradicional.

La colaboración permitirá que los comercios del ecosistema de Sipay puedan acceder a la tecnología especializada de Kloutit cuando necesiten optimizar la gestión de sus disputas, con una implantación sencilla y adaptada a su operativa.

En el contexto actual, la prevención del fraude, la gestión de disputas, la recuperación de ingresos y la eficiencia operativa son cada vez más relevantes para negocios con alto volumen de operaciones digitales.

Sipay procesa anualmente más de 12.000 millones de euros y opera en más de 40 países, con soluciones de pago digitales y presenciales, adquirencia y multiadquirencia para negocios de sectores como el retail, el turismo o la alimentación.

Más allá de la transacción

"No hablamos sólo de recuperar ingresos, sino de reducir tiempo, complejidad y fricción en un proceso que tradicionalmente ha sido muy manual", señala José Luis Nevado, CEO de Sipay.

"Sipay comparte nuestra visión de que la experiencia de pago no termina cuando se completa una transacción. Esta alianza nos permitirá acercar nuestra tecnología a más empresas y ayudarlas a convertir una carga operativa en un proceso automatizado, medible y escalable", añade Albert Algarra, CEO y cofundador de Kloutit.

La importancia de Sipay en las finanzas españolas y europeas cada vez es mayor. Sin ir más lejos, este mismo año se ha convertido en la primera fintech española de pago que integra toda la operativa de Bizum, y en julio fue seleccionada para participar en el programa piloto del euro digital del BCE a través de su sociedad Uinku.

Este piloto del euro digital, que comenzará en el segundo semestre de 2027 y durará doce meses en sus dos grupos de trabajo, también engloba a una alianza integrada por Abanca, Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte.