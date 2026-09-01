Una vicepresidenta de Bank of America muere tras ser apuñalada por una mujer en Times Square

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America en una foto de Facebook. .

La policía de Nueva York considera que la agresión fue aleatoria y que no hubo provocación previa.

Las claves

Las claves Generado con IA Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió tras ser apuñalada en Times Square. La agresora atacó primero a un hombre de 68 años y luego a Piacenti, usando dos cuchillos. La Policía de Nueva York abatió a la sospechosa tras el incidente, que consideran fue un ataque aleatorio y sin provocación. Bank of America confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia y allegados de Piacenti.

La Policía de Nueva York abatió este lunes a una sospechosa por apuñalar a dos personas en Times Square, dejando una persona herida y provocando la muerte a Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America que falleció a causa de las heridas tras ser trasladada al hospital.

Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado sus condolencias por lo sucedido.

"Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos", ha declarado un portavoz de Bank of America a Europa Press.

"Estoy aquí para informarles sobre un doble apuñalamiento sin provocación que ocurrió hoy temprano en Times Square. Lamentablemente, una de las víctimas de este ataque sin sentido falleció a causa de sus heridas", indicó la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Piacenti, de apenas 32 años, fue atacada con un cuchillo en el abdomen por la sospechosa después de que la misma apuñalara previamente a un hombre de 68 años.

Por el momento, la Policía precisa que el ataque fue aleatorio y sin provocación previa.

Tisch ha apuntado, de acuerdo con la investigación preliminar, que el incidente habría comenzado cerca de la calle 41 con la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se acercó a la primer víctima que acababa de salir del metro junto a su esposa.