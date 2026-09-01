Un 'pool' de 21 bancos y gestoras globales, con Santander y BBVA, creará una compañía para emitir sus propias 'stablecoins'

El proyecto busca ofrecer una solución digital segura y robusta para pagos transfronterizos y liquidaciones de activos digitales en mercados mayorista, institucional y minorista.

La nueva compañía planea lanzar una stablecoin denominada en dólares en 2027, con intención de expandirse a otras monedas del G7, priorizando el euro.

Un consorcio de 21 bancos y gestoras globales, incluyendo Santander y BBVA, creará una empresa para emitir su propia stablecoin.

Un conjunto de 21 instituciones financieras internacionales líderes, entre ellas los bancos españoles Santander y BBVA, han anunciado su compromiso de constituir una nueva compañía en el segundo semestre de 2026, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, para respaldar la emisión de una solución propia de stablecoin.

La nueva sociedad, cuyo nombre se anunciará próximamente, tiene previsto operar a nivel global, centrándose inicialmente en una oferta de stablecoin denominada en dólares y con la ambición a largo plazo de expandir la emisión a stablecoins denominadas en otras monedas del G7, con una oferta en euros como prioridad.

El grupo prevé lanzar su solución de criptomoneda estable al mercado en el primer semestre de 2027.

La iniciativa aprovechará la experiencia de las instituciones participantes para ofrecer una solución "segura, robusta y confiable" que combine el cumplimiento normativo de nivel bancario, una sólida gobernanza, distribución y gestión de riesgos institucionales, tal y como reza el comunicado conjunto.

El producto se utilizará en diversos casos de uso que abarcan los mercados mayorista, institucional y minorista, donde los clientes pueden obtener beneficios al utilizar una forma confiable de dinero digital, incluyendo pagos transfronterizos y liquidaciones de activos digitales.

Grandes nombres

Entre las 21 entidades, hay grandes bancos y gestoras de activos como Bank of America, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, Scotiabank, Wells Fargo o WisdomTree en el caso de Norteamérica.

En Europa, están dentro, además de los dos españoles, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds, Rabobank y UBS. En el resto del mundo, aparecen nombres como MUFG Bank en Asia o Sirius International Holding en Oriente Medio.

En el caso particular de BBVA, también forma parte de Qivalis, el consorcio de bancos europeos para una stablecoin del euro donde también están CaixaBank, Abanca, Bankinter, Cecabank, Kutxabank y Banco Sabadell.

Esto se produce tras el anuncio, en octubre de 2025, de que un grupo inicial de diez bancos estaba explorando la emisión de una moneda digital respaldada por reservas en una proporción de 1:1, que proporcionaría un activo de pago estable disponible en cadenas de bloques públicas o blockchain.

El anuncio llega pocos días después de que Revolut presentara su primera stablecoin vinculada al euro, EURR, creando un nuevo puente entre el dinero fiat y las criptomonedas. Su stablecoin es emitida por Bridge (filial de Stripe) y se integra por completo en la app de Revolut para particulares.