Euroclear toma el control del 90% de Inversis tras adquirir un 41% adicional a Banca March por 221 millones de euros

La entrada de Euroclear como socio mayoritario impulsará la internacionalización de Inversis y ampliará su oferta a clientes institucionales.

La operación culminará con la compra del 10% restante en los próximos 18 meses, lo que permitirá a Euroclear controlar el 100% de Inversis.

Euroclear adquiere un 41% adicional de Inversis por 221 millones de euros y eleva su participación al 90%.

Banca March ha completado la venta a Euroclear de un 41% adicional del capital de Inversis por un importe de 221 millones de euros.

Con esta segunda operación, la multinacional belga eleva su participación en la firma española hasta el 90% y se convierte en su accionista mayoritario.

La transacción forma parte del acuerdo anunciado en julio de 2024 y da continuidad a la operación cerrada en marzo de 2025, cuando Euroclear adquirió inicialmente un 49% de Inversis por 172 millones de euros.

El proceso culminará con la compra del 10% restante, prevista dentro de un plazo de 18 meses desde la formalización de este segundo tramo, con lo que Euroclear alcanzará el 100% del capital de la compañía.

La entrada de Euroclear como socio mayoritario abre una nueva etapa de crecimiento para Inversis, que prevé ampliar su presencia internacional y reforzar su oferta de servicios para clientes institucionales.

Expansión

El acuerdo permitirá a la firma española acceder a clientes de mayor tamaño y exportar su modelo de negocio a otros mercados.

"Inversis actuará además como plataforma de la estrategia mediterránea de Euroclear, con el objetivo de impulsar su actividad tanto en España como en Italia, donde la compañía ya cuenta con una oficina de representación", según ha detallado la entidad.

Para Euroclear, la alianza refuerza su presencia en el sur de Europa y su papel en el desarrollo de la Unión de Ahorros y de Inversión (SIU, en inglés).

Cabe recordar que Banca March adquirió el 100% de Inversis en 2014, después de la crisis de las cajas de ahorros. Desde entonces, el banco ha impulsado el crecimiento de la compañía mediante inversiones en tecnología, recursos humanos y nuevos servicios para clientes institucionales. También ha saltado a Luxemburgo y ha realizado adquisiciones corporativas: una participación del 40% en Adepa, Openfinance y el negocio de depositaría institucional de Banque Havilland o Banco Caminos.

Idas y venidas de March e Inversis Banca March adquirió el 100% de Inversis Banco en 2013. En 2014, segregó y vendió el negocio de banca personal y privada a Andbank, y también vendió el 49% del capital de Inversis a Orey Antunes. No obstante, en 2016 recompró la participación de Orey para volver a controlar del todo el banco mayorista y plataforma wealthtech. Entre 2018 y 2019, Banca March volvió a poner en venta Inversis. Pero a comienzos de 2019, cuando Allfunds y Cecabank pujaban por la entidad en la fase final, desistió de su venta porque las ofertas recibidas no cumplían sus expectativas y amenazaban con fragmentar la compañía y destruir su valor.

Con la venta a Euroclear, Banca March cede el control de Inversis tras haber completado, según la entidad, una etapa de crecimiento y expansión internacional.

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, ha subrayado que "Banca March, como accionista único de Inversis desde 2014, ha sido, según la filosofía del grupo, un socio estable, fiable y confiable, que acelera la expansión de las empresas en las que participa y las acompaña hasta el final, garantizando que su futuro seguirá siendo de crecimiento. En Euroclear hemos encontrado al socio ideal para llevar a Inversis a una nueva etapa de desarrollo de la mano de una compañía líder internacional".

Inversis continuará operando como una entidad independiente dentro del Grupo Euroclear, manteniendo su presencia, relaciones con clientes y modelo de servicio. Mientras que Banca March mantendrá una "relación privilegiada" con Euroclear como socio estratégico.