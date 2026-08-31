El Euríbor cierra agosto en el 2,95%, su nivel más alto desde hace dos años, y adelanta subidas hipotecarias

Expertos prevén que el Euríbor se sitúe cerca del 3% a finales de 2026, dependiendo de la evolución de la crisis en Oriente Próximo y de las decisiones del BCE.

El alza del Euríbor refleja las expectativas de endurecimiento de la política monetaria del BCE y la persistencia de las presiones inflacionistas, especialmente por el conflicto en Oriente Próximo.

Una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años verá incrementada su cuota mensual en unos 70,25 euros, lo que supone 843 euros más al año.

El Euríbor cerró agosto en el 2,95%, su nivel más alto en dos años, anticipando subidas en las cuotas de las hipotecas variables.

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario a la que están ligadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de agosto en el 2,95%, su nivel más alto desde ese mismo mes en 2024.

En concreto, en comparación con julio, la tasa ha subido en 11 puntos básicos. Frente al octavo mes de 2025, el Euríbor se ha encarecido en 84 puntos básicos, frente al 2,112% que llegó a registrar entonces.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de agosto registrará un incremento en su cuota de 70,25 euros al mes. Esto equivale a 843 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

En este sentido, la portavoz de iAhorro, Laura Martínez, ha argumentado que, con los datos cosechados, el Euríbor "está adelantando un endurecimiento del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE)".

Presiones inflacionistas

Así, ha detallado que el mercado se mueve más rápido que los bancos centrales, que aún no han confirmado si habrá nuevas subidas de los tipos de interés, "lo que ya se está reflejando en la cuota mensual de las hipotecas a tipo variable".

Por su parte, el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz, ha explicado que lo "más preocupante" es que este movimiento del Euríbor viene acompañado de nuevas señales de que las presiones inflacionistas provocadas por el conflicto en Oriente Próximo están siendo "más persistentes de lo esperado".

"El escenario ha empeorado claramente respecto al que manejábamos hace apenas un mes, lo que reduce considerablemente el margen para que la tasa de referencia interbancaria experimente una bajada significativa a corto plazo", ha remarcado Ruiz.

En la misma línea, el experto en finanzas de Roams, Pablo Vega, ha avanzado que, de cara a la reunión de septiembre --en la que ya se descuenta una subida de 25 puntos básicos-- el mercado "no estará pendiente únicamente de si el BCE eleva el tipo de interés, sino de cuántas subidas cree que pueden quedar después".

Así, Vega ha precisado que será ese el "verdadero catalizador" para saber si el 3% actúa como "zona de consolidación o como punto de partida para un nuevo tramo al alza".

De cara al cierre del presente 2026, los expertos de las distintas casas de análisis coinciden en que el comportamiento del euríbor dependerá, casi en su totalidad, de la situación en Oriente Próximo, aunque auguran que el índice se posicionará próximo al 3%.

"Si los avances diplomáticos permiten normalizar progresivamente el tránsito por Ormuz, los precios energéticos se moderan y el BCE limita su respuesta a una subida adicional en septiembre, el euríbor podría terminar 2026 en el entorno del 2,8%-3", ha pronosticado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.

En cambio, de enquistarse el conflicto y no resolverse en la segunda mitad del ejercicio, el analista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, ha calculado que el tipo interbancario "alcanzará el 3% en diciembre; con opciones de llegar a situarse en el 3,10% como máximo".

En cualquier caso, Riera ha anticipado que el euríbor acabará el año por encima de los valores de finales de 2025 --2,267% en el mes de diciembre--. Por ello, ha recomendado a quienes tengan una hipoteca a tipo variable calculen si podrán pagar las cuotas con un índice al 3% o más.

"Si su capacidad económica no se lo permite, es importante hablar con el banco para tratar de buscar soluciones, como pasarse al tipo fijo o reducir la cuota mediante una prolongación del plazo", ha aconsejado.